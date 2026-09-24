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Madeleine Peyroux - Let's Walk (coloured) (0691835879437) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Madeleine Peyroux - Let's Walk (coloured) (0691835879437) виниловая пластинка

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Madeleine Peyroux - Let&#039;s Walk (coloured) (0691835879437) виниловая пластинка - фото 1
Madeleine Peyroux - Let&#039;s Walk (coloured) (0691835879437) виниловая пластинка - фото 2
Madeleine Peyroux - Let&#039;s Walk (coloured) (0691835879437) виниловая пластинка - фото 3
Madeleine Peyroux - Let&#039;s Walk (coloured) (0691835879437) виниловая пластинка - фото 4
Madeleine Peyroux - Let&#039;s Walk (coloured) (0691835879437) виниловая пластинка - фото 5
Madeleine Peyroux - Let&#039;s Walk (coloured) (0691835879437) виниловая пластинка - фото 6
Madeleine Peyroux - Let&#039;s Walk (coloured) (0691835879437) виниловая пластинка - фото 7
Madeleine Peyroux - Let&#039;s Walk (coloured) (0691835879437) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Madeleine Peyroux
Альбом (сингл)
Lets Walk
Жанр
Jazz
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Madeleine Peyroux - Let&#039;s Walk (coloured) (0691835879437) виниловая пластинка - фото 1
  • Madeleine Peyroux - Let&#039;s Walk (coloured) (0691835879437) виниловая пластинка - фото 2
  • Madeleine Peyroux - Let&#039;s Walk (coloured) (0691835879437) виниловая пластинка - фото 3
  • Madeleine Peyroux - Let&#039;s Walk (coloured) (0691835879437) виниловая пластинка - фото 4
  • Madeleine Peyroux - Let&#039;s Walk (coloured) (0691835879437) виниловая пластинка - фото 5
  • Madeleine Peyroux - Let&#039;s Walk (coloured) (0691835879437) виниловая пластинка - фото 6
  • Madeleine Peyroux - Let&#039;s Walk (coloured) (0691835879437) виниловая пластинка - фото 7
  • Madeleine Peyroux - Let&#039;s Walk (coloured) (0691835879437) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707083
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Madeleine Peyroux - Let's Walk (coloured) (0691835879437) виниловая пластинка
4 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Just One
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Just One Recording
Barcode
[0691835879437]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Madeleine Peyroux
Альбом (сингл)
Lets Walk
Жанр
Jazz
Трек-лист
Find True Love, How I Wish, Lets Walk, Please Come On Inside, Blues for Heaven Puis, Me and the Mosquito, Nothing Personal, Showman Dan, Take Care
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Madeleine Peyroux - Let's Walk (coloured) (0691835879437) виниловая пластинка

Американская певица, безошибочно сочетающая джаз и шансон с блюзом и кантри, на своем десятом альбоме Lets Walk поет увереннее и смелее, чем когда-либо прежде. В этих десяти очень личных песнях, написанных Пейру в соавторстве, искусно переплетаются джаз, фолк и камерный поп, благодаря ее неповторимому медовому вокалу, который привел ее с улиц Парижа в концертные залы. Пейру глубоко вникает в каждую ноту, исполняя эту изысканную работу с обезоруживающей грацией и искренностью артиста, находящегося в отличной форме. После альбома Пейру Anthem, вышедшего в 2018 году, Lets Walk был долгожданным, но ожидание того стоило.

Отзывы о товаре Madeleine Peyroux - Let's Walk (coloured) (0691835879437) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Just One
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Just One Recording
Barcode
[0691835879437]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Madeleine Peyroux
Альбом (сингл)
Lets Walk
Жанр
Jazz
Трек-лист
Find True Love, How I Wish, Lets Walk, Please Come On Inside, Blues for Heaven Puis, Me and the Mosquito, Nothing Personal, Showman Dan, Take Care
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Американская певица, безошибочно сочетающая джаз и шансон с блюзом и кантри, на своем десятом альбоме Lets Walk поет увереннее и смелее, чем когда-либо прежде. В этих десяти очень личных песнях, написанных Пейру в соавторстве, искусно переплетаются джаз, фолк и камерный поп, благодаря ее неповторимому медовому вокалу, который привел ее с улиц Парижа в концертные залы. Пейру глубоко вникает в каждую ноту, исполняя эту изысканную работу с обезоруживающей грацией и искренностью артиста, находящегося в отличной форме. После альбома Пейру Anthem, вышедшего в 2018 году, Lets Walk был долгожданным, но ожидание того стоило.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Madeleine Peyroux - Let's Walk (coloured) (0691835879437) виниловая пластинка - стоимость товара 4200 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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