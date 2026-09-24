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Rage - Reflections Of A Shadow (0886922153716) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Rage - Reflections Of A Shadow (0886922153716) виниловая пластинка

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Rage - Reflections Of A Shadow (0886922153716) виниловая пластинка - фото 1
Rage - Reflections Of A Shadow (0886922153716) виниловая пластинка - фото 2
Rage - Reflections Of A Shadow (0886922153716) виниловая пластинка - фото 3
Rage - Reflections Of A Shadow (0886922153716) виниловая пластинка - фото 4
Rage - Reflections Of A Shadow (0886922153716) виниловая пластинка - фото 5
Rage - Reflections Of A Shadow (0886922153716) виниловая пластинка - фото 6
Rage - Reflections Of A Shadow (0886922153716) виниловая пластинка - фото 7
Rage - Reflections Of A Shadow (0886922153716) виниловая пластинка - фото 8
Rage - Reflections Of A Shadow (0886922153716) виниловая пластинка - фото 9
Rage - Reflections Of A Shadow (0886922153716) виниловая пластинка - фото 10
Rage - Reflections Of A Shadow (0886922153716) виниловая пластинка - фото 11
Rage - Reflections Of A Shadow (0886922153716) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Rage
Альбом (сингл)
Reflections Of A Shadow
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Rage - Reflections Of A Shadow (0886922153716) виниловая пластинка - фото 1
  • Rage - Reflections Of A Shadow (0886922153716) виниловая пластинка - фото 2
  • Rage - Reflections Of A Shadow (0886922153716) виниловая пластинка - фото 3
  • Rage - Reflections Of A Shadow (0886922153716) виниловая пластинка - фото 4
  • Rage - Reflections Of A Shadow (0886922153716) виниловая пластинка - фото 5
  • Rage - Reflections Of A Shadow (0886922153716) виниловая пластинка - фото 6
  • Rage - Reflections Of A Shadow (0886922153716) виниловая пластинка - фото 7
  • Rage - Reflections Of A Shadow (0886922153716) виниловая пластинка - фото 8
  • Rage - Reflections Of A Shadow (0886922153716) виниловая пластинка - фото 9
  • Rage - Reflections Of A Shadow (0886922153716) виниловая пластинка - фото 10
  • Rage - Reflections Of A Shadow (0886922153716) виниловая пластинка - фото 11
  • Rage - Reflections Of A Shadow (0886922153716) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 890 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706995
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Rage - Reflections Of A Shadow (0886922153716) виниловая пластинка
4 890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Dr. Bones
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Dr. Bones Lethal Recordings
Barcode
[0886922153716]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Rage
Альбом (сингл)
Reflections Of A Shadow
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Introduction (A Bit More Of Green), Thats Human Bondage, True Face In Everyone, Flowers That Fade In My Hand, Reflection Of A Shadow, Nerves, In The End, The Grip, Cant Get Out, Waiting For The Moon, Faith, Saddle The Wind, Dust, Nobody Knows, Wild Seed, Woman, Ashes, Bottlefield, What’s Up, This Thing, Leave Me Alone
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Rage - Reflections Of A Shadow (0886922153716) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Introduction (A Bit More Of Green), Thats Human Bondage, True Face In Everyone, Flowers That Fade In My Hand, Reflection Of A Shadow, Nerves, In The End, The Grip, Cant Get Out, Waiting For The Moon, Faith, Saddle The Wind, Dust, Nobody Knows, Wild Seed, Woman, Ashes, Bottlefield, What’s Up, This Thing, Leave Me Alone

Отзывы о товаре Rage - Reflections Of A Shadow (0886922153716) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Dr. Bones
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Dr. Bones Lethal Recordings
Barcode
[0886922153716]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Rage
Альбом (сингл)
Reflections Of A Shadow
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Introduction (A Bit More Of Green), Thats Human Bondage, True Face In Everyone, Flowers That Fade In My Hand, Reflection Of A Shadow, Nerves, In The End, The Grip, Cant Get Out, Waiting For The Moon, Faith, Saddle The Wind, Dust, Nobody Knows, Wild Seed, Woman, Ashes, Bottlefield, What’s Up, This Thing, Leave Me Alone
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Introduction (A Bit More Of Green), Thats Human Bondage, True Face In Everyone, Flowers That Fade In My Hand, Reflection Of A Shadow, Nerves, In The End, The Grip, Cant Get Out, Waiting For The Moon, Faith, Saddle The Wind, Dust, Nobody Knows, Wild Seed, Woman, Ashes, Bottlefield, What’s Up, This Thing, Leave Me Alone
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Rage - Reflections Of A Shadow (0886922153716) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4890 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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