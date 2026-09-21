Olafur Arnalds - Re:member (0602465323863) виниловая пластинка
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Описание товара Olafur Arnalds - Re:member (0602465323863) виниловая пластинка
Новое переиздание альбома re:member знаменитого исландского композитора Олафура Арнальдса. Версия на цветном виниле. Четвертый сольный студийный альбом исландского композитора, музыканта и продюсера Олафура Арнальдса, получивший премию BAFTA, «Re:member», был первоначально выпущен Mercury KX 24 августа 2018 года. В альбоме используются фортепиано Stratus, а также струнный квартет, синтезаторы, электроника, живые барабаны и струнный оркестр, записанные в лондонской студии Air Studios. Погружая слушателя в провокационный мир, полный неожиданных настроений и эмоций, Олафур исследовал зарубежные музыкальные звуковые ландшафты во всех аспектах «Re:member».
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