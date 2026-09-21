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Olafur Arnalds - Re:member (0602465323863) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Olafur Arnalds - Re:member (0602465323863) виниловая пластинка

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Olafur Arnalds - Re:member (0602465323863) виниловая пластинка - фото 1
Olafur Arnalds - Re:member (0602465323863) виниловая пластинка - фото 2
Olafur Arnalds - Re:member (0602465323863) виниловая пластинка - фото 3
Olafur Arnalds - Re:member (0602465323863) виниловая пластинка - фото 4
Olafur Arnalds - Re:member (0602465323863) виниловая пластинка - фото 5
Olafur Arnalds - Re:member (0602465323863) виниловая пластинка - фото 6
Olafur Arnalds - Re:member (0602465323863) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Olafur Arnalds
Альбом (сингл)
Re:member
Жанр
Классическая музыка
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Olafur Arnalds - Re:member (0602465323863) виниловая пластинка - фото 1
  • Olafur Arnalds - Re:member (0602465323863) виниловая пластинка - фото 2
  • Olafur Arnalds - Re:member (0602465323863) виниловая пластинка - фото 3
  • Olafur Arnalds - Re:member (0602465323863) виниловая пластинка - фото 4
  • Olafur Arnalds - Re:member (0602465323863) виниловая пластинка - фото 5
  • Olafur Arnalds - Re:member (0602465323863) виниловая пластинка - фото 6
  • Olafur Arnalds - Re:member (0602465323863) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706973
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Характеристики

Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Decca Records
Barcode
[0602465323863]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Olafur Arnalds
Альбом (сингл)
Re:member
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Re.·member, Unfold, Saman, Brot, Inconsist They Sink, Ypsilon, Partial, Momentary, Undir, Ekki Hugsa, Nyepi
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Olafur Arnalds - Re:member (0602465323863) виниловая пластинка

Новое переиздание альбома re:member знаменитого исландского композитора Олафура Арнальдса. Версия на цветном виниле. Четвертый сольный студийный альбом исландского композитора, музыканта и продюсера Олафура Арнальдса, получивший премию BAFTA, «Re:member», был первоначально выпущен Mercury KX 24 августа 2018 года. В альбоме используются фортепиано Stratus, а также струнный квартет, синтезаторы, электроника, живые барабаны и струнный оркестр, записанные в лондонской студии Air Studios. Погружая слушателя в провокационный мир, полный неожиданных настроений и эмоций, Олафур исследовал зарубежные музыкальные звуковые ландшафты во всех аспектах «Re:member».

Отзывы о товаре Olafur Arnalds - Re:member (0602465323863) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Decca Records
Barcode
[0602465323863]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Olafur Arnalds
Альбом (сингл)
Re:member
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Re.·member, Unfold, Saman, Brot, Inconsist They Sink, Ypsilon, Partial, Momentary, Undir, Ekki Hugsa, Nyepi
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Новое переиздание альбома re:member знаменитого исландского композитора Олафура Арнальдса. Версия на цветном виниле. Четвертый сольный студийный альбом исландского композитора, музыканта и продюсера Олафура Арнальдса, получивший премию BAFTA, «Re:member», был первоначально выпущен Mercury KX 24 августа 2018 года. В альбоме используются фортепиано Stratus, а также струнный квартет, синтезаторы, электроника, живые барабаны и струнный оркестр, записанные в лондонской студии Air Studios. Погружая слушателя в провокационный мир, полный неожиданных настроений и эмоций, Олафур исследовал зарубежные музыкальные звуковые ландшафты во всех аспектах «Re:member».
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