Black Sabbath - Tyr (4099964118575) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Black Sabbath - Tyr (4099964118575) виниловая пластинка
Ремастированное переиздание «Tyr» — пятнадцатого студийного альбома английской рок-группы Black Sabbath, первоначально выпущенного 20 августа 1990 года. Издание на виниле. Альбом назван по имени бога воинской доблести Тюра из скандинавской мифологии. Инструментальная композиция «The Battle of Tyr» («Битва Тюра») и две песни на второй стороне альбома — «In Odin’s Court» («При дворе Одина») и «Valhalla» («Вальхалла») музыкально и тематически связаны друг с другом и посвящены скандинавской мифологии и викингам. В текстах песен «Anno Mundi» («Год мира») и «Jerusalem» («Иерусалим») средневековая тематика и атрибутика использовались для рассказа о социально-политических проблемах современности. В общей картине звучания значительна роль ударных Кози Пауэлла и клавишных Джеффа Николса.
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Теги товара: Black Sabbath
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Теги товара: Black Sabbath
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