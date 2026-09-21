Top.Mail.Ru
Black Sabbath - Tyr (4099964118575) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Black Sabbath - Tyr (4099964118575) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Black Sabbath - Tyr (4099964118575) виниловая пластинка - фото 1
Black Sabbath - Tyr (4099964118575) виниловая пластинка - фото 2
Black Sabbath - Tyr (4099964118575) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Black Sabbath
Альбом (сингл)
Tyr
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Black Sabbath - Tyr (4099964118575) виниловая пластинка - фото 1
  • Black Sabbath - Tyr (4099964118575) виниловая пластинка - фото 2
  • Black Sabbath - Tyr (4099964118575) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706898
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bertelsmann Music Group
Barcode
[4099964118575]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Black Sabbath
Альбом (сингл)
Tyr
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Anno Mundi, The Law Maker, Jerusalem, The Sabbath Stones, The Battle of Tyr Odins Court, Valhalla, Feels Good to Me, Heaven In Black
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Black Sabbath - Tyr (4099964118575) виниловая пластинка

Ремастированное переиздание «Tyr» — пятнадцатого студийного альбома английской рок-группы Black Sabbath, первоначально выпущенного 20 августа 1990 года. Издание на виниле. Альбом назван по имени бога воинской доблести Тюра из скандинавской мифологии. Инструментальная композиция «The Battle of Tyr» («Битва Тюра») и две песни на второй стороне альбома — «In Odin’s Court» («При дворе Одина») и «Valhalla» («Вальхалла») музыкально и тематически связаны друг с другом и посвящены скандинавской мифологии и викингам. В текстах песен «Anno Mundi» («Год мира») и «Jerusalem» («Иерусалим») средневековая тематика и атрибутика использовались для рассказа о социально-политических проблемах современности. В общей картине звучания значительна роль ударных Кози Пауэлла и клавишных Джеффа Николса.



Теги товара: Black Sabbath

Отзывы о товаре Black Sabbath - Tyr (4099964118575) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bertelsmann Music Group
Barcode
[4099964118575]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Black Sabbath
Альбом (сингл)
Tyr
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Anno Mundi, The Law Maker, Jerusalem, The Sabbath Stones, The Battle of Tyr Odins Court, Valhalla, Feels Good to Me, Heaven In Black
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Ремастированное переиздание «Tyr» — пятнадцатого студийного альбома английской рок-группы Black Sabbath, первоначально выпущенного 20 августа 1990 года. Издание на виниле. Альбом назван по имени бога воинской доблести Тюра из скандинавской мифологии. Инструментальная композиция «The Battle of Tyr» («Битва Тюра») и две песни на второй стороне альбома — «In Odin’s Court» («При дворе Одина») и «Valhalla» («Вальхалла») музыкально и тематически связаны друг с другом и посвящены скандинавской мифологии и викингам. В текстах песен «Anno Mundi» («Год мира») и «Jerusalem» («Иерусалим») средневековая тематика и атрибутика использовались для рассказа о социально-политических проблемах современности. В общей картине звучания значительна роль ударных Кози Пауэлла и клавишных Джеффа Николса.


Теги товара: Black Sabbath
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Black Sabbath - Tyr (4099964118575) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...