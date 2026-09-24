Spiritualized - Everything Was Beautiful (5400863066000) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Spiritualized
Альбом (сингл)
Everything Was Beautiful
Жанр
Soul
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 270 руб.
В наличии
Код товара: 706871
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Характеристики
Бренд
BELLA UNION
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bella Union
Barcode
[5400863066000]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Spiritualized
Альбом (сингл)
Everything Was Beautiful
Жанр
Soul
Трек-лист
Always Together With You, Best Thing You Never Had (The D Song), Let It Bleed (For Iggy), Crazy, The Mainline Song The A Song (Laid In Your Arms), Im Coming Home Again
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Страна производства
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Spiritualized - Everything Was Beautiful (5400863066000) виниловая пластинка
Альбом группы Spiritualized, выпущенный 25 февраля 2022 года. Это их седьмой студийный альбом и продолжение их уникального звучания, которое сочетает элементы психоделического рок, соула и космического рока.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Соул
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Бренд
BELLA UNION
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bella Union
Barcode
[5400863066000]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Spiritualized
Альбом (сингл)
Everything Was Beautiful
Жанр
Soul
Трек-лист
Always Together With You, Best Thing You Never Had (The D Song), Let It Bleed (For Iggy), Crazy, The Mainline Song The A Song (Laid In Your Arms), Im Coming Home Again
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Страна производства
Великобритания
Альбом группы Spiritualized, выпущенный 25 февраля 2022 года. Это их седьмой студийный альбом и продолжение их уникального звучания, которое сочетает элементы психоделического рок, соула и космического рока.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Соул
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Соул
Spiritualized - Everything Was Beautiful (5400863066000) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3270 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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