Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Green
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Green
Смартфоны TECNO представляют собой сочетание передовых технологий и стильного дизайна, что делает их отличным выбором для современных пользователей. Эти устройства оснащены мощным аккумулятором емкостью 5200 мА·ч, что обеспечивает долгую работу без необходимости частой подзарядки. Тонкий и легкий корпус весом всего 179 граммов приятно держать в руке, а диагональ экрана в 6,78 дюйма позволит с комфортом смотреть видео и играть в игры. Смартфоны TECNO поддерживают подключение по Bluetooth 5.2, что обеспечивает стабильное и быстрое соединение с другими устройствами. Встроенная память на 256 Гб позволяет хранить множество приложений, фото и видео, а оперативная память объемом 12 Гб обеспечивает быструю и плавную работу устройств. Тройная основная камера на задней панели позволяет делать яркие и четкие снимки в любых условиях. А для любителей безконтактных платежей смартфон также оснащен NFC. Благодаря операционной системе Android пользователи могут наслаждаться множеством доступных приложений и функций. Надежная защита от внешних воздействий обеспечивается классом защиты IP66 и влагозащищенным корпусом, что делает эти смартфоны идеальными для активного образа жизни. Возможность использования двух SIM-карт позволяет комфортно сочетать личные и рабочие контакты в одном устройстве. В целом, смартфоны TECNO предлагают впечатляющий набор функций, удовлетворяющий потребности даже самых требовательных пользователей.
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Теги товара: Зеленый, 256 GB, 12 GB, С NFC, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Для пожилых людей, для школьника, для первоклассника, С NFC, Две SIM-карты
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Теги товара: Зеленый, 256 GB, 12 GB, С NFC, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Для пожилых людей, для школьника, для первоклассника, С NFC, Две SIM-карты
Достоинства:
Комментарий:
Только получили телефон, все в порядке, такой и хотели, сын доволен. Полную оценку товару можно дать лишь спустя время, посмотрев все его функции в действии, пока все отлично.
Достоинства:
Комментарий:
отличный телефон во всех смыслах. покупкой доволен. к покупке рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
тонкий, даже в чехле, по сравнению с сяоми, купленным знакомым.... снимает неплохо, звук при просмотре видео с двух сторон, с верху тоже есть динамик звучит как стерео колонка)), с объёмом. лёгкий удобный, шустрый.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный смартфон. Брала себе и сыну. Все пришло очень хорошо упаковано, в заявленной комплектации и быстро. Технические качества тоже на высоте. Мы довольны приобретением.
Достоинства:
Комментарий:
радио работало 1 час. даже от листания ленты в соцсетях он садиться быстро и греется
Достоинства:
Комментарий:
Еще не полностью разобралась. Есть мелкие нюансы, которые хотелось бы исправить. Пока непонятно: недоработка системы или просто не нашла, как это изменить). Например, при отключенном телефоне всегда включается один рингтон будильника, а не тот, который устанавливаешь. При включенном телефоне все ОК. Не нашла пока, можно ли отключить звук при включении смартфона, или хотя бы отдельно уменьшить громкость (орет круче будильника). В остальном пока все нравится (камера реально крутая для такой цены).
Достоинства:
Комментарий:
получила сегодня. разбираюсь, необычно- перешла был Самсунг. В комплекте нет скрепки и защитного стекла. Не хочет переносить данные со старого телефона и не устанавливает время и дату. Показывает Китайское время, и не хочет устанавливать сегодняшнюю дату. Пытаюсь разобраться. Особого восторга пока нет. Сам телефон аккуратный, тонкий, экран приятный, буду привыкать. В рекламе при покупке было указано, что телефон не боится воды, дождя- на это я и \"купилась\"! А в паспорте указано, что смартфон водопроницаемое устройство- не имеет защиты от попадания воды!? Это называется введение в заблуждение рокупателя! Вообщем не оправдал моих ожиданий. Пока не снимала камерой. Далее добавлю отзыв.
Достоинства:
Комментарий:
Телефон покупался супруге.Сказала что в руке лежит удобно.Пока осваивает.Позже добавим. Добавка, телефон работает без сбоев и зависаний,единственное ,не всегда срабатывает вход по отпечатку,попробуем перенастроить.
Достоинства:
Комментарий:
я телефоном доволен, но было больше ожидании. если покупаете из-за камеры оставьте эту идею
Достоинства:
Комментарий:
Отличный шустрый аппарат,со своей миссией справляется)
Достоинства:
Комментарий:
в целом хороший аппарат , пока слегка непривычно перешла с самсунга s20ultra. данные со старого тел перекинула через шнур по другому не получилось , после включения обновился по вай фаю . пока все нравится , позже дополню отзыв.
Отзывы о товаре Смартфон Tecno Camon 40 12/256Gb Green
Достоинства:
Комментарий:
Только получили телефон, все в порядке, такой и хотели, сын доволен. Полную оценку товару можно дать лишь спустя время, посмотрев все его функции в действии, пока все отлично.
Достоинства:
Комментарий:
отличный телефон во всех смыслах. покупкой доволен. к покупке рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
тонкий, даже в чехле, по сравнению с сяоми, купленным знакомым.... снимает неплохо, звук при просмотре видео с двух сторон, с верху тоже есть динамик звучит как стерео колонка)), с объёмом. лёгкий удобный, шустрый.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный смартфон. Брала себе и сыну. Все пришло очень хорошо упаковано, в заявленной комплектации и быстро. Технические качества тоже на высоте. Мы довольны приобретением.
Достоинства:
Комментарий:
радио работало 1 час. даже от листания ленты в соцсетях он садиться быстро и греется
Достоинства:
Комментарий:
Еще не полностью разобралась. Есть мелкие нюансы, которые хотелось бы исправить. Пока непонятно: недоработка системы или просто не нашла, как это изменить). Например, при отключенном телефоне всегда включается один рингтон будильника, а не тот, который устанавливаешь. При включенном телефоне все ОК. Не нашла пока, можно ли отключить звук при включении смартфона, или хотя бы отдельно уменьшить громкость (орет круче будильника). В остальном пока все нравится (камера реально крутая для такой цены).
Достоинства:
Комментарий:
получила сегодня. разбираюсь, необычно- перешла был Самсунг. В комплекте нет скрепки и защитного стекла. Не хочет переносить данные со старого телефона и не устанавливает время и дату. Показывает Китайское время, и не хочет устанавливать сегодняшнюю дату. Пытаюсь разобраться. Особого восторга пока нет. Сам телефон аккуратный, тонкий, экран приятный, буду привыкать. В рекламе при покупке было указано, что телефон не боится воды, дождя- на это я и \"купилась\"! А в паспорте указано, что смартфон водопроницаемое устройство- не имеет защиты от попадания воды!? Это называется введение в заблуждение рокупателя! Вообщем не оправдал моих ожиданий. Пока не снимала камерой. Далее добавлю отзыв.
Достоинства:
Комментарий:
Телефон покупался супруге.Сказала что в руке лежит удобно.Пока осваивает.Позже добавим. Добавка, телефон работает без сбоев и зависаний,единственное ,не всегда срабатывает вход по отпечатку,попробуем перенастроить.
Достоинства:
Комментарий:
я телефоном доволен, но было больше ожидании. если покупаете из-за камеры оставьте эту идею
Достоинства:
Комментарий:
Отличный шустрый аппарат,со своей миссией справляется)
Достоинства:
Комментарий:
в целом хороший аппарат , пока слегка непривычно перешла с самсунга s20ultra. данные со старого тел перекинула через шнур по другому не получилось , после включения обновился по вай фаю . пока все нравится , позже дополню отзыв.