Смартфон Realme 14T 5G 8/256Gb Purple
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Характеристики
Описание товара Смартфон Realme 14T 5G 8/256Gb Purple
**Смартфон Realme 14T 5G 8+256 RMX5078 (фиолетовый)** **Realme 14T 5G** — это мощный и стильный смартфон, который станет вашим надёжным спутником в повседневной жизни. Он оснащён передовыми технологиями и функциями, которые обеспечивают высокое качество связи, быстрый доступ в интернет и отличное качество снимков. **Основные характеристики:** * **Процессор:** MediaTek Dimensity 6300 — гарантирует высокую производительность и плавную работу приложений. * **Оперативная память:** 8 ГБ — позволяет быстро переключаться между приложениями и многозадачно работать. * **Встроенная память:** 256 ГБ — достаточно места для хранения всех ваших фотографий, видео и документов. * **Поддержка карт памяти:** да (вместо одной SIM) — расширяйте память устройства по своему усмотрению. * **Дисплей:** AMOLED, 6,67 дюйма, разрешение 2400x1080 пикселей, частота обновления 120 Гц — яркое и чёткое изображение с насыщенными цветами. * **Аккумулятор:** 6000 мАч — длительное время работы без подзарядки. * **Операционная система:** Android 15 — актуальная версия с новыми функциями и возможностями. * **Связь:** поддержка 5G, две SIM-карты, NFC, Bluetooth 5.3 — всегда на связи и готовы к обмену данными. * **Камеры:** две тыловые камеры — делайте качественные снимки и видео в любых условиях. * **Дополнительные функции:** сканер отпечатков пальцев, поддержка быстрой зарядки, класс защиты IP69 — удобство и безопасность использования. Не упустите возможность приобрести Realme 14T 5G и наслаждаться его преимуществами каждый день!
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