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Смартфон Realme 14T 5G 8/256Gb Purple купить с доставкой в Москве
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Смартфон Realme 14T 5G 8/256Gb Purple

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Смартфон Realme 14T 5G 8/256Gb Purple - фото 1
Смартфон Realme 14T 5G 8/256Gb Purple - фото 2
Смартфон Realme 14T 5G 8/256Gb Purple - фото 3
Смартфон Realme 14T 5G 8/256Gb Purple - фото 4
Смартфон Realme 14T 5G 8/256Gb Purple - фото 5
Смартфон Realme 14T 5G 8/256Gb Purple - фото 6
Смартфон Realme 14T 5G 8/256Gb Purple - фото 7
Смартфон Realme 14T 5G 8/256Gb Purple - фото 8
Смартфон Realme 14T 5G 8/256Gb Purple - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Realme 14T
Цвет
сиреневый
Диагональ экрана, дюйм
6.67
Разрешение экрана
2400x1080
Процессор
MediaTek Dimensity 6300
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Realme 14T 5G 8/256Gb Purple - фото 1
  • Смартфон Realme 14T 5G 8/256Gb Purple - фото 2
  • Смартфон Realme 14T 5G 8/256Gb Purple - фото 3
  • Смартфон Realme 14T 5G 8/256Gb Purple - фото 4
  • Смартфон Realme 14T 5G 8/256Gb Purple - фото 5
  • Смартфон Realme 14T 5G 8/256Gb Purple - фото 6
  • Смартфон Realme 14T 5G 8/256Gb Purple - фото 7
  • Смартфон Realme 14T 5G 8/256Gb Purple - фото 8
  • Смартфон Realme 14T 5G 8/256Gb Purple - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%
17 240 руб.  26 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 705637
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Характеристики

Бренд
Realme
Тип товара
Смартфон
Линейка
Realme 14T
Цвет
сиреневый
Материал корпуса
пластик
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP69
Диагональ экрана, дюйм
6.67
Разрешение экрана
2400x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Dimensity 6300
Частота процессора, МГц
2400
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
16
Камера, МП
50+2
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Ion
Время работы в режиме ожидания
546
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
533

Описание товара Смартфон Realme 14T 5G 8/256Gb Purple

**Смартфон Realme 14T 5G 8+256 RMX5078 (фиолетовый)** **Realme 14T 5G** — это мощный и стильный смартфон, который станет вашим надёжным спутником в повседневной жизни. Он оснащён передовыми технологиями и функциями, которые обеспечивают высокое качество связи, быстрый доступ в интернет и отличное качество снимков. **Основные характеристики:** * **Процессор:** MediaTek Dimensity 6300 — гарантирует высокую производительность и плавную работу приложений. * **Оперативная память:** 8 ГБ — позволяет быстро переключаться между приложениями и многозадачно работать. * **Встроенная память:** 256 ГБ — достаточно места для хранения всех ваших фотографий, видео и документов. * **Поддержка карт памяти:** да (вместо одной SIM) — расширяйте память устройства по своему усмотрению. * **Дисплей:** AMOLED, 6,67 дюйма, разрешение 2400x1080 пикселей, частота обновления 120 Гц — яркое и чёткое изображение с насыщенными цветами. * **Аккумулятор:** 6000 мАч — длительное время работы без подзарядки. * **Операционная система:** Android 15 — актуальная версия с новыми функциями и возможностями. * **Связь:** поддержка 5G, две SIM-карты, NFC, Bluetooth 5.3 — всегда на связи и готовы к обмену данными. * **Камеры:** две тыловые камеры — делайте качественные снимки и видео в любых условиях. * **Дополнительные функции:** сканер отпечатков пальцев, поддержка быстрой зарядки, класс защиты IP69 — удобство и безопасность использования. Не упустите возможность приобрести Realme 14T 5G и наслаждаться его преимуществами каждый день!

Отзывы о товаре Смартфон Realme 14T 5G 8/256Gb Purple




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Характеристики
Бренд
Realme
Тип товара
Смартфон
Линейка
Realme 14T
Цвет
сиреневый
Материал корпуса
пластик
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP69
Диагональ экрана, дюйм
6.67
Разрешение экрана
2400x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Dimensity 6300
Частота процессора, МГц
2400
Развернуть
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
16
Камера, МП
50+2
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Ion
Время работы в режиме ожидания
546
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
**Смартфон Realme 14T 5G 8+256 RMX5078 (фиолетовый)** **Realme 14T 5G** — это мощный и стильный смартфон, который станет вашим надёжным спутником в повседневной жизни. Он оснащён передовыми технологиями и функциями, которые обеспечивают высокое качество связи, быстрый доступ в интернет и отличное качество снимков. **Основные характеристики:** * **Процессор:** MediaTek Dimensity 6300 — гарантирует высокую производительность и плавную работу приложений. * **Оперативная память:** 8 ГБ — позволяет быстро переключаться между приложениями и многозадачно работать. * **Встроенная память:** 256 ГБ — достаточно места для хранения всех ваших фотографий, видео и документов. * **Поддержка карт памяти:** да (вместо одной SIM) — расширяйте память устройства по своему усмотрению. * **Дисплей:** AMOLED, 6,67 дюйма, разрешение 2400x1080 пикселей, частота обновления 120 Гц — яркое и чёткое изображение с насыщенными цветами. * **Аккумулятор:** 6000 мАч — длительное время работы без подзарядки. * **Операционная система:** Android 15 — актуальная версия с новыми функциями и возможностями. * **Связь:** поддержка 5G, две SIM-карты, NFC, Bluetooth 5.3 — всегда на связи и готовы к обмену данными. * **Камеры:** две тыловые камеры — делайте качественные снимки и видео в любых условиях. * **Дополнительные функции:** сканер отпечатков пальцев, поддержка быстрой зарядки, класс защиты IP69 — удобство и безопасность использования. Не упустите возможность приобрести Realme 14T 5G и наслаждаться его преимуществами каждый день!
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