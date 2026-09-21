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Смартфон Samsung Galaxy A17 8/256Gb (SM-A175FZAOCAU) Gray купить с доставкой в Москве
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Смартфон Samsung Galaxy A17 8/256Gb (SM-A175FZAOCAU) Gray

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Смартфон Samsung Galaxy A17 8/256Gb (SM-A175FZAOCAU) Gray - фото 1
Смартфон Samsung Galaxy A17 8/256Gb (SM-A175FZAOCAU) Gray - фото 2
Смартфон Samsung Galaxy A17 8/256Gb (SM-A175FZAOCAU) Gray - фото 3
Смартфон Samsung Galaxy A17 8/256Gb (SM-A175FZAOCAU) Gray - фото 4
Смартфон Samsung Galaxy A17 8/256Gb (SM-A175FZAOCAU) Gray - фото 5
Смартфон Samsung Galaxy A17 8/256Gb (SM-A175FZAOCAU) Gray - фото 6
Смартфон Samsung Galaxy A17 8/256Gb (SM-A175FZAOCAU) Gray - фото 7
Смартфон Samsung Galaxy A17 8/256Gb (SM-A175FZAOCAU) Gray - фото 8
Смартфон Samsung Galaxy A17 8/256Gb (SM-A175FZAOCAU) Gray - фото 9
Смартфон Samsung Galaxy A17 8/256Gb (SM-A175FZAOCAU) Gray - фото 10
Смартфон Samsung Galaxy A17 8/256Gb (SM-A175FZAOCAU) Gray - фото 11
Смартфон Samsung Galaxy A17 8/256Gb (SM-A175FZAOCAU) Gray - фото 12
Смартфон Samsung Galaxy A17 8/256Gb (SM-A175FZAOCAU) Gray - фото 13
Смартфон Samsung Galaxy A17 8/256Gb (SM-A175FZAOCAU) Gray - фото 14
Смартфон Samsung Galaxy A17 8/256Gb (SM-A175FZAOCAU) Gray - фото 15
Смартфон Samsung Galaxy A17 8/256Gb (SM-A175FZAOCAU) Gray - фото 16
Смартфон Samsung Galaxy A17 8/256Gb (SM-A175FZAOCAU) Gray - фото 17
Смартфон Samsung Galaxy A17 8/256Gb (SM-A175FZAOCAU) Gray - фото 18
Смартфон Samsung Galaxy A17 8/256Gb (SM-A175FZAOCAU) Gray - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Samsung Galaxy A17
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2340x1080
Процессор
Samsung Exynos 1330
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Samsung Galaxy A17 8/256Gb (SM-A175FZAOCAU) Gray - фото 1
  • Смартфон Samsung Galaxy A17 8/256Gb (SM-A175FZAOCAU) Gray - фото 2
  • Смартфон Samsung Galaxy A17 8/256Gb (SM-A175FZAOCAU) Gray - фото 3
  • Смартфон Samsung Galaxy A17 8/256Gb (SM-A175FZAOCAU) Gray - фото 4
  • Смартфон Samsung Galaxy A17 8/256Gb (SM-A175FZAOCAU) Gray - фото 5
  • Смартфон Samsung Galaxy A17 8/256Gb (SM-A175FZAOCAU) Gray - фото 6
  • Смартфон Samsung Galaxy A17 8/256Gb (SM-A175FZAOCAU) Gray - фото 7
  • Смартфон Samsung Galaxy A17 8/256Gb (SM-A175FZAOCAU) Gray - фото 8
  • Смартфон Samsung Galaxy A17 8/256Gb (SM-A175FZAOCAU) Gray - фото 9
  • Смартфон Samsung Galaxy A17 8/256Gb (SM-A175FZAOCAU) Gray - фото 10
  • Смартфон Samsung Galaxy A17 8/256Gb (SM-A175FZAOCAU) Gray - фото 11
  • Смартфон Samsung Galaxy A17 8/256Gb (SM-A175FZAOCAU) Gray - фото 12
  • Смартфон Samsung Galaxy A17 8/256Gb (SM-A175FZAOCAU) Gray - фото 13
  • Смартфон Samsung Galaxy A17 8/256Gb (SM-A175FZAOCAU) Gray - фото 14
  • Смартфон Samsung Galaxy A17 8/256Gb (SM-A175FZAOCAU) Gray - фото 15
  • Смартфон Samsung Galaxy A17 8/256Gb (SM-A175FZAOCAU) Gray - фото 16
  • Смартфон Samsung Galaxy A17 8/256Gb (SM-A175FZAOCAU) Gray - фото 17
  • Смартфон Samsung Galaxy A17 8/256Gb (SM-A175FZAOCAU) Gray - фото 18
  • Смартфон Samsung Galaxy A17 8/256Gb (SM-A175FZAOCAU) Gray - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714527
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Смартфон
Комплектация
Смартфон, кабель для зарядки USB-C
Линейка
Samsung Galaxy A17
Цвет
серый
Материал корпуса
пластик
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2340x1080
Частота обновления, Гц
90
Процессор
Samsung Exynos 1330
Частота процессора, МГц
2400
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
13
Камера, МП
50+5+2 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Bluetooth
5.3
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х8х4
Вес, г.
310

Описание товара Смартфон Samsung Galaxy A17 8/256Gb (SM-A175FZAOCAU) Gray

Samsung Galaxy A17 оснащён 6,7-дюймовым Super AMOLED-экраном с яркостью 1100 нит и частотой обновления 90 Гц, обеспечивая плавное изображение и комфортный просмотр даже на солнце. Мощный 8-ядерный процессор гарантирует быструю работу и хранение любых файлов. Тройная камера 50+5+2 Мп с оптической стабилизацией создаёт чёткие фото, а фронтальная камера 13 Мп подойдёт для селфи и видеозвонков. Аккумулятор на 5000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки обеспечивает целый день активного использования, а защита IP54 защищает смартфон от пыли и брызг.

Отзывы о товаре Смартфон Samsung Galaxy A17 8/256Gb (SM-A175FZAOCAU) Gray




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Смартфон
Комплектация
Смартфон, кабель для зарядки USB-C
Линейка
Samsung Galaxy A17
Цвет
серый
Материал корпуса
пластик
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2340x1080
Частота обновления, Гц
90
Процессор
Samsung Exynos 1330
Частота процессора, МГц
2400
Количество ядер
8
Развернуть
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
13
Камера, МП
50+5+2 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Bluetooth
5.3
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Описание
Samsung Galaxy A17 оснащён 6,7-дюймовым Super AMOLED-экраном с яркостью 1100 нит и частотой обновления 90 Гц, обеспечивая плавное изображение и комфортный просмотр даже на солнце. Мощный 8-ядерный процессор гарантирует быструю работу и хранение любых файлов. Тройная камера 50+5+2 Мп с оптической стабилизацией создаёт чёткие фото, а фронтальная камера 13 Мп подойдёт для селфи и видеозвонков. Аккумулятор на 5000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки обеспечивает целый день активного использования, а защита IP54 защищает смартфон от пыли и брызг.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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