Смартфон Tecno Camon 40 Pro 8/256Gb Black
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Характеристики
Описание товара Смартфон Tecno Camon 40 Pro 8/256Gb Black
Смартфон Tecno CAMON 40 Pro со встроенным интеллектуальным помощником Ella на базе TECNO AI. TECNO AI: искусственный интеллект, который сделает жизнь проще. Умные функции помогают в общении, творчестве и повседневных задачах. Голосовой ассистент Ella редактирует фото, ищет информацию и решает математические задачи. Фронтальная камера с автофокусом по глазам и разрешением 50 Мп обеспечит яркие и чёткие селфи и видео. Основная камера 50 Мп со светочувствительным сенсором флагманского уровня Sony LYT-700C и оптической стабилизацией OIS создаёт снимки в ультрачётком качестве даже в ночных условиях съёмки. С режимом мгновенного захвата кадра FlashSnap в Галерее смартфона больше не будет смазанных кадров! Технология объединяет сверхскоростную съёмку, обработку RAW-файлов искусственным интеллектом и автозахват лучшего момента AutoSnap: камера сама делает снимок во время прыжка человека в высшей точке. Изогнутый AMOLED-экран диагональю 6.78” c частотой обновления 120 Гц защищён закалённым стеклом Corning Gorilla Glass 7i. Почти бесконечная контрастность цветов воспроизводимого контента создаёт эффект погружения вместе с безупречным звучанием стереодинамиков с поддержкой Dolby Atmos. Восьмиядерный процессор MediaTek G100 Ultimate и большой объём ПЗУ 256 Гб и ОЗУ 8 Гб с возможностью виртуального расширения вдвое обеспечивают плавное взаимодействие и высокую скорость работы смартфона. Энергоёмкий аккумулятор смартфона 5 200 мАч, способен продержаться целый день на одном заряде, но если случилось так, что нужно пополнить батарею, то в комплекте имеется быстрая зарядка мощностью 45 Вт. Смартфон оснащён кнопкой действия One-Tap, с помощью которой удобно запускать камеру в режиме FlashSnap, голосового ассистента Ella или другую функцию, которую пользователь может назначить. Корпус смартфона полностью защищён от пыли и влаги по стандарту IP68/IP69 и повторяет плавность изогнутого экрана обтекаемой формой.
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Теги товара: 256 GB, 8 GB, С NFC, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Черный, Для пожилых людей, 8 ядер, для школьника, для первоклассника, С NFC, Две SIM-карты, Черный
Достоинства:
Комментарий:
отлично всё работает.пока новый не тормозит и заряд долго держит.камера отличная
Достоинства:
Комментарий:
хороший телефон,пользуюсь уже несколько месяцев,все устраивает
Достоинства:
Комментарий:
Может, он заслуживает больше одной звезды, зато одна звезда отлично описывает мое разочарование. Я понимаю, телефон не топ-бренда за стопицот тыщ, но все таки не 100 рублей. Короче, главные претензии за 2 месяца владения (месяца, не года): 1. при плохой связи, когда переключается на H+ обратно на 4G переключается очень неохотно, с задержкой, а иногда приходится включать режим полета и обратно, иначе никак. При том, что вышка сотовой связи бквально рядом. 2. Пленка на экране наклеена с завода - это отлично. Но то ли наклеена плохо, то ли пленка плохая - отстает по краям, и даже не по краям (см. фото). И это при бережно эксплуатации. Другие телефоны (хоноро-хуавеи, инфиниксы) за много лет - никаких проблем с заводскими пленками. 3. Ну и вишенка на торте - отвалилась кнопка уменьшения громкости. Просто в какой-то прекрасный момент хочу уменьшить громкость - а нечем. Это просто полный треш.
Достоинства:
Комментарий:
хороший,мне очень понравился камера отличная и заряд держит при настройке 144 герц 10 часов частово использования
Достоинства:
Комментарий:
на данный момент один минус пришёл позже на один день. Работой телефона доволен .
Достоинства:
Комментарий:
товар отличный, брал папе в подарок, ему очень понравилось
Достоинства:
Комментарий:
Великолепная машина,..слабоваты фото широкоугольные без достаточного света, в остальном...конь-огонь.
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка только заводская коробка. Телефон цел, комплектация полная. Соответствует описанию. Муж доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Телефон оказался «серым» — не зарегистрирован в Казахстане. После вставки SIM-карты пришла СМС от оператора, что устройство будет заблокировано. Попыталась пройти верификацию на сайте раз 10, но система отказывает. Без верификации телефон не будет работать в сетях РК. Продавец регистрацией не занимается, инструкция которую он высылает не помогает, будьте внимательны, через месяц телефон будет \"кирпич\".
Достоинства:
Комментарий:
Впечатлил: Тонкий, шустрый, подстраивается под пользователя благодаря подсказкам, фотки кайф, ИИ приколюхи бомба, дисплей, батарея за 12 часов активного пользования 50%, звук и кайфный отзыв вибры.
Достоинства:
Комментарий:
Был приобретен ребенку. Заряжается медленно, наверно надо смотреть настройки. ИИ ребенку очень очень понравился, общаются переодически. если ИИ сравнивать с айфоном, то на андройде он тормозит, подвисает, мне не зашел вообще ни как, поначалу думала сменить яблоко, однако он даже в руке у меня не сидит, тонкий, скользкий… ну это предпочтения и привычки каждого. Камера очень насыщенная, кадры получаются очень сочные. Сам аппарат быстрый, на погружение в воду не проверяли. Игра пабг выдает 90fps, картинка красивая, плавная. Производитель говорит про систему охлаждения…. Он греется, реально греется, с вай фаем начинает подвисать. Комплект: сам гаджет, чехол, адаптер, провод зарядки (usb-tape c), пленка уже на экране, инструкции. Нет слота под вторую сим и карты памяти! Только одна физическая симка. Обьема 256гб ребенку прям за края.
Достоинства:
Комментарий:
Приехал рабочий, пока что радует своей функциональностью. Внешний вид как в описании. в целом покупкой довольна, если будут неполадки, то дополню отзыв.<3
Достоинства:
Комментарий:
Телефон пришёл запакованный, в полной комплектации. Камера хорошая, даже отличная, телефон шустрый. Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Телефон отличный.В комплектации было написано,что идёт защитное стекло,а его не оказалось.
Достоинства:
Комментарий:
телефон хороший, батарею держит, камера супер, советую
Достоинства:
Комментарий:
Доставка быстрая работает пока нормально! Такое ощущение что зарядка садиться быстро для нового телефона это не нормально. Посмотрим в дальнейшем как будет работать
Достоинства:
Комментарий:
хотелось бы сказать, что лично я телефоном доволен, продавец отправил его молниеносно, возможно дополню отзыв, ну а в общем и целом, телефон крутой, не знаю зачем писать плохие отзывы, докопаться можно и до более дорогих брендов (самсунг, айфон) было бы желание! продавцу респект и процветания!
Отзывы о товаре Смартфон Tecno Camon 40 Pro 8/256Gb Black
Достоинства:
Комментарий:
отлично всё работает.пока новый не тормозит и заряд долго держит.камера отличная
Достоинства:
Комментарий:
хороший телефон,пользуюсь уже несколько месяцев,все устраивает
Достоинства:
Комментарий:
Может, он заслуживает больше одной звезды, зато одна звезда отлично описывает мое разочарование. Я понимаю, телефон не топ-бренда за стопицот тыщ, но все таки не 100 рублей. Короче, главные претензии за 2 месяца владения (месяца, не года): 1. при плохой связи, когда переключается на H+ обратно на 4G переключается очень неохотно, с задержкой, а иногда приходится включать режим полета и обратно, иначе никак. При том, что вышка сотовой связи бквально рядом. 2. Пленка на экране наклеена с завода - это отлично. Но то ли наклеена плохо, то ли пленка плохая - отстает по краям, и даже не по краям (см. фото). И это при бережно эксплуатации. Другие телефоны (хоноро-хуавеи, инфиниксы) за много лет - никаких проблем с заводскими пленками. 3. Ну и вишенка на торте - отвалилась кнопка уменьшения громкости. Просто в какой-то прекрасный момент хочу уменьшить громкость - а нечем. Это просто полный треш.
Достоинства:
Комментарий:
хороший,мне очень понравился камера отличная и заряд держит при настройке 144 герц 10 часов частово использования
Достоинства:
Комментарий:
на данный момент один минус пришёл позже на один день. Работой телефона доволен .
Достоинства:
Комментарий:
товар отличный, брал папе в подарок, ему очень понравилось
Достоинства:
Комментарий:
Великолепная машина,..слабоваты фото широкоугольные без достаточного света, в остальном...конь-огонь.
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка только заводская коробка. Телефон цел, комплектация полная. Соответствует описанию. Муж доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Телефон оказался «серым» — не зарегистрирован в Казахстане. После вставки SIM-карты пришла СМС от оператора, что устройство будет заблокировано. Попыталась пройти верификацию на сайте раз 10, но система отказывает. Без верификации телефон не будет работать в сетях РК. Продавец регистрацией не занимается, инструкция которую он высылает не помогает, будьте внимательны, через месяц телефон будет \"кирпич\".
Достоинства:
Комментарий:
Впечатлил: Тонкий, шустрый, подстраивается под пользователя благодаря подсказкам, фотки кайф, ИИ приколюхи бомба, дисплей, батарея за 12 часов активного пользования 50%, звук и кайфный отзыв вибры.
Достоинства:
Комментарий:
Был приобретен ребенку. Заряжается медленно, наверно надо смотреть настройки. ИИ ребенку очень очень понравился, общаются переодически. если ИИ сравнивать с айфоном, то на андройде он тормозит, подвисает, мне не зашел вообще ни как, поначалу думала сменить яблоко, однако он даже в руке у меня не сидит, тонкий, скользкий… ну это предпочтения и привычки каждого. Камера очень насыщенная, кадры получаются очень сочные. Сам аппарат быстрый, на погружение в воду не проверяли. Игра пабг выдает 90fps, картинка красивая, плавная. Производитель говорит про систему охлаждения…. Он греется, реально греется, с вай фаем начинает подвисать. Комплект: сам гаджет, чехол, адаптер, провод зарядки (usb-tape c), пленка уже на экране, инструкции. Нет слота под вторую сим и карты памяти! Только одна физическая симка. Обьема 256гб ребенку прям за края.
Достоинства:
Комментарий:
Приехал рабочий, пока что радует своей функциональностью. Внешний вид как в описании. в целом покупкой довольна, если будут неполадки, то дополню отзыв.<3
Достоинства:
Комментарий:
Телефон пришёл запакованный, в полной комплектации. Камера хорошая, даже отличная, телефон шустрый. Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Телефон отличный.В комплектации было написано,что идёт защитное стекло,а его не оказалось.
Достоинства:
Комментарий:
телефон хороший, батарею держит, камера супер, советую
Достоинства:
Комментарий:
Доставка быстрая работает пока нормально! Такое ощущение что зарядка садиться быстро для нового телефона это не нормально. Посмотрим в дальнейшем как будет работать
Достоинства:
Комментарий:
хотелось бы сказать, что лично я телефоном доволен, продавец отправил его молниеносно, возможно дополню отзыв, ну а в общем и целом, телефон крутой, не знаю зачем писать плохие отзывы, докопаться можно и до более дорогих брендов (самсунг, айфон) было бы желание! продавцу респект и процветания!