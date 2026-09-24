Top.Mail.Ru
Amen Dunes - Freedom (coloured) (0843563152430) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Amen Dunes - Freedom (coloured) (0843563152430) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Amen Dunes - Freedom (coloured) (0843563152430) виниловая пластинка - фото 1
Amen Dunes - Freedom (coloured) (0843563152430) виниловая пластинка - фото 2
Amen Dunes - Freedom (coloured) (0843563152430) виниловая пластинка - фото 3
Amen Dunes - Freedom (coloured) (0843563152430) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Amen Dunes
Альбом (сингл)
Freedom
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Amen Dunes - Freedom (coloured) (0843563152430) виниловая пластинка - фото 1
  • Amen Dunes - Freedom (coloured) (0843563152430) виниловая пластинка - фото 2
  • Amen Dunes - Freedom (coloured) (0843563152430) виниловая пластинка - фото 3
  • Amen Dunes - Freedom (coloured) (0843563152430) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 730 руб. 
Начислим 128 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705495
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Amen Dunes - Freedom (coloured) (0843563152430) виниловая пластинка
3 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sub Pop
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sub Pop
Barcode
[0843563152430]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Amen Dunes
Альбом (сингл)
Freedom
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Intro, Blue Rose, Time, Skipping School, Calling Paul the Suffering Miki Dora, Satudarah, Believe, Dracula, Freedom, L.a.
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Amen Dunes - Freedom (coloured) (0843563152430) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Intro, Blue Rose, Time, Skipping School, Calling Paul the Suffering Miki Dora, Satudarah, Believe, Dracula, Freedom, L.a.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Amen Dunes - Freedom (coloured) (0843563152430) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Sub Pop
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sub Pop
Barcode
[0843563152430]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Amen Dunes
Альбом (сингл)
Freedom
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Intro, Blue Rose, Time, Skipping School, Calling Paul the Suffering Miki Dora, Satudarah, Believe, Dracula, Freedom, L.a.
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Intro, Blue Rose, Time, Skipping School, Calling Paul the Suffering Miki Dora, Satudarah, Believe, Dracula, Freedom, L.a.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Amen Dunes - Freedom (coloured) (0843563152430) виниловая пластинка - стоимость товара 3730 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...