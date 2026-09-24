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Pond - Stung! (coloured) (0612789326303) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Pond - Stung! (coloured) (0612789326303) виниловая пластинка

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Pond - Stung! (coloured) (0612789326303) виниловая пластинка - фото 1
Pond - Stung! (coloured) (0612789326303) виниловая пластинка - фото 2
Pond - Stung! (coloured) (0612789326303) виниловая пластинка - фото 3
Pond - Stung! (coloured) (0612789326303) виниловая пластинка - фото 4
Pond - Stung! (coloured) (0612789326303) виниловая пластинка - фото 5
Pond - Stung! (coloured) (0612789326303) виниловая пластинка - фото 6
Pond - Stung! (coloured) (0612789326303) виниловая пластинка - фото 7
Pond - Stung! (coloured) (0612789326303) виниловая пластинка - фото 8
Pond - Stung! (coloured) (0612789326303) виниловая пластинка - фото 9
Pond - Stung! (coloured) (0612789326303) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Pond
Альбом (сингл)
Stung!
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Pond - Stung! (coloured) (0612789326303) виниловая пластинка - фото 1
  • Pond - Stung! (coloured) (0612789326303) виниловая пластинка - фото 2
  • Pond - Stung! (coloured) (0612789326303) виниловая пластинка - фото 3
  • Pond - Stung! (coloured) (0612789326303) виниловая пластинка - фото 4
  • Pond - Stung! (coloured) (0612789326303) виниловая пластинка - фото 5
  • Pond - Stung! (coloured) (0612789326303) виниловая пластинка - фото 6
  • Pond - Stung! (coloured) (0612789326303) виниловая пластинка - фото 7
  • Pond - Stung! (coloured) (0612789326303) виниловая пластинка - фото 8
  • Pond - Stung! (coloured) (0612789326303) виниловая пластинка - фото 9
  • Pond - Stung! (coloured) (0612789326303) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 470 руб. 
Начислим 176 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705492
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Pond - Stung! (coloured) (0612789326303) виниловая пластинка
5 470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Spinning Top
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Spinning Top
Barcode
[0612789326303]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Pond
Альбом (сингл)
Stung!
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Constant Picnic, (I’m) Stung, Neon River, So Lo, Black Lung Sunrise For The Lonely, Elf Bar Blues, Edge Of The World Pt. 3, Stars In Silken Sheets, Boys Don’t Crash, O, UV Ray, Last Elvis, Elephant Gun, Fell From Grace With The Sea
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Австралия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Pond - Stung! (coloured) (0612789326303) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Constant Picnic, (I’m) Stung, Neon River, So Lo, Black Lung Sunrise For The Lonely, Elf Bar Blues, Edge Of The World Pt. 3, Stars In Silken Sheets, Boys Don’t Crash, O, UV Ray, Last Elvis, Elephant Gun, Fell From Grace With The Sea



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Pond - Stung! (coloured) (0612789326303) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Spinning Top
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Spinning Top
Barcode
[0612789326303]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Pond
Альбом (сингл)
Stung!
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Constant Picnic, (I’m) Stung, Neon River, So Lo, Black Lung Sunrise For The Lonely, Elf Bar Blues, Edge Of The World Pt. 3, Stars In Silken Sheets, Boys Don’t Crash, O, UV Ray, Last Elvis, Elephant Gun, Fell From Grace With The Sea
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Австралия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Constant Picnic, (I’m) Stung, Neon River, So Lo, Black Lung Sunrise For The Lonely, Elf Bar Blues, Edge Of The World Pt. 3, Stars In Silken Sheets, Boys Don’t Crash, O, UV Ray, Last Elvis, Elephant Gun, Fell From Grace With The Sea


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Pond - Stung! (coloured) (0612789326303) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5470 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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