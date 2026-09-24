Kings Of Mercia - Battle Scars (0039841610475) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Kings Of Mercia
Альбом (сингл)
Battle Scars
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 270 руб.
В наличии
Код товара: 705378
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Характеристики
Бренд
Metal Blade
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Metal Blade Records
Barcode
[0039841610475]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Kings Of Mercia
Альбом (сингл)
Battle Scars
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Трек-лист
Guns And Ammunition, Eye For An Eye, Between Two Worlds, Legend, Battle Scars Dont Ask, Aftermath, Hell N Back, Cold, Angels & Demons
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Kings Of Mercia - Battle Scars (0039841610475) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Guns And Ammunition, Eye For An Eye, Between Two Worlds, Legend, Battle Scars Dont Ask, Aftermath, Hell N Back, Cold, Angels &amp; Demons
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Бренд
Metal Blade
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Metal Blade Records
Barcode
[0039841610475]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Kings Of Mercia
Альбом (сингл)
Battle Scars
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Трек-лист
Guns And Ammunition, Eye For An Eye, Between Two Worlds, Legend, Battle Scars Dont Ask, Aftermath, Hell N Back, Cold, Angels & Demons
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Guns And Ammunition, Eye For An Eye, Between Two Worlds, Legend, Battle Scars Dont Ask, Aftermath, Hell N Back, Cold, Angels &amp; Demons
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Kings Of Mercia - Battle Scars (0039841610475) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3270 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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