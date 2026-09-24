Top.Mail.Ru
Robben Ford - Purple House (4029759131700) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Robben Ford - Purple House (4029759131700) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Robben Ford - Purple House (4029759131700) виниловая пластинка - фото 1
Robben Ford - Purple House (4029759131700) виниловая пластинка - фото 2
Robben Ford - Purple House (4029759131700) виниловая пластинка - фото 3
Robben Ford - Purple House (4029759131700) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Robben Ford
Альбом (сингл)
Purple House
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Robben Ford - Purple House (4029759131700) виниловая пластинка - фото 1
  • Robben Ford - Purple House (4029759131700) виниловая пластинка - фото 2
  • Robben Ford - Purple House (4029759131700) виниловая пластинка - фото 3
  • Robben Ford - Purple House (4029759131700) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 730 руб. 
Начислим 128 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705316
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Robben Ford - Purple House (4029759131700) виниловая пластинка
3 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759131700]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Robben Ford
Альбом (сингл)
Purple House
Жанр
Jazz
Трек-лист
Tangle With Ya, What I HavenT Done, Empty Handed, Bound For Glory, Break In The Chain Wild Honey, Cotton Candy, SomebodyS Fool, Willing To Wait
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Robben Ford - Purple House (4029759131700) виниловая пластинка

Студийный альбом 2018 года Роббена Форда. Один из самых известных электрогитаристов нашего времени, пятикратный номинант Гремми, Роббен Форд достиг необычайной популярности, исполняя, в основном, многими любимый блюз. Первый сольный альбом исполнителя, увидел мир в 1977 году.

Отзывы о товаре Robben Ford - Purple House (4029759131700) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759131700]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Robben Ford
Альбом (сингл)
Purple House
Жанр
Jazz
Трек-лист
Tangle With Ya, What I HavenT Done, Empty Handed, Bound For Glory, Break In The Chain Wild Honey, Cotton Candy, SomebodyS Fool, Willing To Wait
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Студийный альбом 2018 года Роббена Форда. Один из самых известных электрогитаристов нашего времени, пятикратный номинант Гремми, Роббен Форд достиг необычайной популярности, исполняя, в основном, многими любимый блюз. Первый сольный альбом исполнителя, увидел мир в 1977 году.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Robben Ford - Purple House (4029759131700) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3730 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...