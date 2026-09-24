Robben Ford - Purple House (4029759131700) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Robben Ford
Альбом (сингл)
Purple House
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 730 руб.
В наличии
Код товара: 705316
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Характеристики
Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759131700]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Robben Ford
Альбом (сингл)
Purple House
Жанр
Jazz
Трек-лист
Tangle With Ya, What I HavenT Done, Empty Handed, Bound For Glory, Break In The Chain Wild Honey, Cotton Candy, SomebodyS Fool, Willing To Wait
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Robben Ford - Purple House (4029759131700) виниловая пластинка
Студийный альбом 2018 года Роббена Форда. Один из самых известных электрогитаристов нашего времени, пятикратный номинант Гремми, Роббен Форд достиг необычайной популярности, исполняя, в основном, многими любимый блюз. Первый сольный альбом исполнителя, увидел мир в 1977 году.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759131700]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Robben Ford
Альбом (сингл)
Purple House
Жанр
Jazz
Трек-лист
Tangle With Ya, What I HavenT Done, Empty Handed, Bound For Glory, Break In The Chain Wild Honey, Cotton Candy, SomebodyS Fool, Willing To Wait
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Студийный альбом 2018 года Роббена Форда. Один из самых известных электрогитаристов нашего времени, пятикратный номинант Гремми, Роббен Форд достиг необычайной популярности, исполняя, в основном, многими любимый блюз. Первый сольный альбом исполнителя, увидел мир в 1977 году.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Robben Ford - Purple House (4029759131700) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3730 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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