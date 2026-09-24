Nelly Furtado - 7 (coloured) (0602465873214) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 890 руб.
В наличии
Код товара: 705201
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 890 руб.
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Nelly Furtado - 7 (coloured) (0602465873214) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Showstopper, Bomba Estereo, Tove Lo &amp; SG Lewis, Gray Hawken, Honesty Floodgate, Blxckie, Charlotte Day Wilson, Williane 108, Charmie, Taborah Johnson &amp; Tynomi Banks, Ready For Myself, Fantasy, Better Than Ever, Take Me Down, Untitled
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Showstopper, Bomba Estereo, Tove Lo &amp; SG Lewis, Gray Hawken, Honesty Floodgate, Blxckie, Charlotte Day Wilson, Williane 108, Charmie, Taborah Johnson &amp; Tynomi Banks, Ready For Myself, Fantasy, Better Than Ever, Take Me Down, Untitled
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Nelly Furtado - 7 (coloured) (0602465873214) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4890 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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