Top.Mail.Ru
The Harlem Gospel Travelers - Rhapsody (0648564355749) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

The Harlem Gospel Travelers - Rhapsody (0648564355749) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
The Harlem Gospel Travelers - Rhapsody (0648564355749) виниловая пластинка - фото 1
The Harlem Gospel Travelers - Rhapsody (0648564355749) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Harlem Gospel Travelers
Альбом (сингл)
Rhapsody
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Harlem Gospel Travelers - Rhapsody (0648564355749) виниловая пластинка - фото 1
  • The Harlem Gospel Travelers - Rhapsody (0648564355749) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705198
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
The Harlem Gospel Travelers - Rhapsody (0648564355749) виниловая пластинка
4 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Colemine Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Colemine Records
Barcode
[0648564355749]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Harlem Gospel Travelers
Альбом (сингл)
Rhapsody
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
We Dont Love Enough, Ever Since, Gods Love, Gods Been Good To Me, Get Involved Somebodys Watching You, How Can I Lose, Jesus Rhapsody, Pt. 1, Have You Tried Jesus, Searching For The Truth
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Harlem Gospel Travelers - Rhapsody (0648564355749) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: We Dont Love Enough, Ever Since, Gods Love, Gods Been Good To Me, Get Involved Somebodys Watching You, How Can I Lose, Jesus Rhapsody, Pt. 1, Have You Tried Jesus, Searching For The Truth



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре The Harlem Gospel Travelers - Rhapsody (0648564355749) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Colemine Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Colemine Records
Barcode
[0648564355749]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Harlem Gospel Travelers
Альбом (сингл)
Rhapsody
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
We Dont Love Enough, Ever Since, Gods Love, Gods Been Good To Me, Get Involved Somebodys Watching You, How Can I Lose, Jesus Rhapsody, Pt. 1, Have You Tried Jesus, Searching For The Truth
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: We Dont Love Enough, Ever Since, Gods Love, Gods Been Good To Me, Get Involved Somebodys Watching You, How Can I Lose, Jesus Rhapsody, Pt. 1, Have You Tried Jesus, Searching For The Truth


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Harlem Gospel Travelers - Rhapsody (0648564355749) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4200 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...