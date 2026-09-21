Уровень магнитный Inforce 230мм 06-11-054
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уровень
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
660 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 705172
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Уровень
Комплектация
уровень, упаковка
Магнитное крепление
да
Тип выравнивания
ручной
Ширина, см
2.7
Высота, см
4.6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х5х2
Вес, г.
160
Описание товара Уровень магнитный Inforce 230мм 06-11-054
Встречайте магнитный уровень Inforce 230 мм — профессиональный инструмент для точного и быстрого измерения. Обладает мощным магнитом, надежно фиксирующим уровень на металлических поверхностях, что идеально для монтажных и отделочных работ. Прочный корпус и противоударные заглушки обеспечивают долгий срок службы. Колба с защитой от ультрафиолета гарантирует четкую видимость даже при ярком освещении. Компактный размер делает его удобным для работы в ограниченном пространстве.
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Бренд
Тип товара
Уровень
Комплектация
уровень, упаковка
Магнитное крепление
да
Тип выравнивания
ручной
Ширина, см
2.7
Высота, см
4.6
Страна производитель
Китай
Встречайте магнитный уровень Inforce 230 мм — профессиональный инструмент для точного и быстрого измерения. Обладает мощным магнитом, надежно фиксирующим уровень на металлических поверхностях, что идеально для монтажных и отделочных работ. Прочный корпус и противоударные заглушки обеспечивают долгий срок службы. Колба с защитой от ультрафиолета гарантирует четкую видимость даже при ярком освещении. Компактный размер делает его удобным для работы в ограниченном пространстве.
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