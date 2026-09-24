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Уровень алюминиевый, 1500 мм, 3 глазка, красный, линейка Matrix (33235) купить с доставкой в Москве
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Уровень алюминиевый, 1500 мм, 3 глазка, красный, линейка Matrix (33235)

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Уровень алюминиевый, 1500 мм, 3 глазка, красный, линейка Matrix (33235) - фото 1
Уровень алюминиевый, 1500 мм, 3 глазка, красный, линейка Matrix (33235) - фото 2
Уровень алюминиевый, 1500 мм, 3 глазка, красный, линейка Matrix (33235) - фото 3
Уровень алюминиевый, 1500 мм, 3 глазка, красный, линейка Matrix (33235) - фото 4
Уровень алюминиевый, 1500 мм, 3 глазка, красный, линейка Matrix (33235) - фото 5
Уровень алюминиевый, 1500 мм, 3 глазка, красный, линейка Matrix (33235) - фото 6
Уровень алюминиевый, 1500 мм, 3 глазка, красный, линейка Matrix (33235) - фото 7
Уровень алюминиевый, 1500 мм, 3 глазка, красный, линейка Matrix (33235) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уровень
  • Уровень алюминиевый, 1500 мм, 3 глазка, красный, линейка Matrix (33235) - фото 1
  • Уровень алюминиевый, 1500 мм, 3 глазка, красный, линейка Matrix (33235) - фото 2
  • Уровень алюминиевый, 1500 мм, 3 глазка, красный, линейка Matrix (33235) - фото 3
  • Уровень алюминиевый, 1500 мм, 3 глазка, красный, линейка Matrix (33235) - фото 4
  • Уровень алюминиевый, 1500 мм, 3 глазка, красный, линейка Matrix (33235) - фото 5
  • Уровень алюминиевый, 1500 мм, 3 глазка, красный, линейка Matrix (33235) - фото 6
  • Уровень алюминиевый, 1500 мм, 3 глазка, красный, линейка Matrix (33235) - фото 7
  • Уровень алюминиевый, 1500 мм, 3 глазка, красный, линейка Matrix (33235) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
730 руб. 
Начислим 57 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652820
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Уровень алюминиевый, 1500 мм, 3 глазка, красный, линейка Matrix (33235)
730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Уровень
Комплектация
Уровень - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.5х0.05х0.03
Вес, г.
300

Описание товара Уровень алюминиевый, 1500 мм, 3 глазка, красный, линейка Matrix (33235)

Алюминиевый уровень Matrix 33235 длиной 1500 мм, красного цвета, с 3 глазками и линейкой, пригодится при проведении строительных, ремонтных и монтажных работ. С ним повышается точность работы, что позволяет добиться качественного результата. Три колбы рассчитаны на проверку горизонтали, вертикали и угла 45 градусов, погрешность равна 1 мм/м (0,057 градуса).,Для определения отклонения вертикали 90 градусов необходимо использовать пузырьковую ампулу только в верхнем положении уровня. Только базовая поверхность является рабочей (противоположная ампуле 180 градусов).

Преимущества

  • Долговечность уровня достигается за счет корпуса из упрочненного алюминиевого профиля.
  • Торцевые заглушки предотвращают попадание мусора внутрь инструмента.
  • Окрашенный корпус не подвержен воздействию агрессивных веществ.
  • Мерная шкала на корпусе уровня позволяет использовать его в качестве линейки.

Отзывы о товаре Уровень алюминиевый, 1500 мм, 3 глазка, красный, линейка Matrix (33235)




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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Уровень
Комплектация
Уровень - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Алюминиевый уровень Matrix 33235 длиной 1500 мм, красного цвета, с 3 глазками и линейкой, пригодится при проведении строительных, ремонтных и монтажных работ. С ним повышается точность работы, что позволяет добиться качественного результата. Три колбы рассчитаны на проверку горизонтали, вертикали и угла 45 градусов, погрешность равна 1 мм/м (0,057 градуса).,Для определения отклонения вертикали 90 градусов необходимо использовать пузырьковую ампулу только в верхнем положении уровня. Только базовая поверхность является рабочей (противоположная ампуле 180 градусов).

Преимущества

  • Долговечность уровня достигается за счет корпуса из упрочненного алюминиевого профиля.
  • Торцевые заглушки предотвращают попадание мусора внутрь инструмента.
  • Окрашенный корпус не подвержен воздействию агрессивных веществ.
  • Мерная шкала на корпусе уровня позволяет использовать его в качестве линейки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уровень алюминиевый, 1500 мм, 3 глазка, красный, линейка Matrix (33235) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 730 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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