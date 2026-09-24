Уровень алюминиевый УС-1,0-1000, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 1000 мм Сибртех
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Характеристики
Описание товара Уровень алюминиевый УС-1,0-1000, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 1000 мм Сибртех
Алюминиевый фрезерованный уровень Сибртех УС-1,0-1000 34103 длиной 1000 мм, с 3 глазками и рукоятками, пригодится начинающим мастерам и профессионалам в процессе работ, требующих высокой точности. Инструмент поможет выявить отклонения от горизонтальной и вертикальной плоскостей и угла 45 градусов.,Для определения отклонения вертикали 90 градусов необходимо использовать пузырьковую ампулу только в верхнем положении уровня. Только базовая поверхность является рабочей (противоположная ампуле 180 градусов).
Преимущества
- Алюминиевый профиль обеспечивает необходимые прочностные характеристики инструмента.
- Рабочая часть фрезерована, что позволяет снизить погрешность при выполнении измерений.
- Рукоятки в корпусе повышают удобство эксплуатации инструмента.
- Измерительная шкала позволяет определять габариты заготовок, ширины полок и т.д.
- Электронный контроль при установке глазков уровня повышает его надежность.
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Алюминиевый фрезерованный уровень Сибртех УС-1,0-1000 34103 длиной 1000 мм, с 3 глазками и рукоятками, пригодится начинающим мастерам и профессионалам в процессе работ, требующих высокой точности. Инструмент поможет выявить отклонения от горизонтальной и вертикальной плоскостей и угла 45 градусов.,Для определения отклонения вертикали 90 градусов необходимо использовать пузырьковую ампулу только в верхнем положении уровня. Только базовая поверхность является рабочей (противоположная ампуле 180 градусов).
Преимущества
- Алюминиевый профиль обеспечивает необходимые прочностные характеристики инструмента.
- Рабочая часть фрезерована, что позволяет снизить погрешность при выполнении измерений.
- Рукоятки в корпусе повышают удобство эксплуатации инструмента.
- Измерительная шкала позволяет определять габариты заготовок, ширины полок и т.д.
- Электронный контроль при установке глазков уровня повышает его надежность.
Отзывы о товаре Уровень алюминиевый УС-1,0-1000, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 1000 мм Сибртех