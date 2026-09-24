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Уровень алюминиевый, фрезерованный, 3 глазка, 400 мм Matrix (34200) купить с доставкой в Москве
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Уровень алюминиевый, фрезерованный, 3 глазка, 400 мм Matrix (34200)

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Уровень алюминиевый, фрезерованный, 3 глазка, 400 мм Matrix (34200) - фото 1
Уровень алюминиевый, фрезерованный, 3 глазка, 400 мм Matrix (34200) - фото 2
Уровень алюминиевый, фрезерованный, 3 глазка, 400 мм Matrix (34200) - фото 3
Уровень алюминиевый, фрезерованный, 3 глазка, 400 мм Matrix (34200) - фото 4
Уровень алюминиевый, фрезерованный, 3 глазка, 400 мм Matrix (34200) - фото 5
Уровень алюминиевый, фрезерованный, 3 глазка, 400 мм Matrix (34200) - фото 6
Уровень алюминиевый, фрезерованный, 3 глазка, 400 мм Matrix (34200) - фото 7
Уровень алюминиевый, фрезерованный, 3 глазка, 400 мм Matrix (34200) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уровень
  • Уровень алюминиевый, фрезерованный, 3 глазка, 400 мм Matrix (34200) - фото 1
  • Уровень алюминиевый, фрезерованный, 3 глазка, 400 мм Matrix (34200) - фото 2
  • Уровень алюминиевый, фрезерованный, 3 глазка, 400 мм Matrix (34200) - фото 3
  • Уровень алюминиевый, фрезерованный, 3 глазка, 400 мм Matrix (34200) - фото 4
  • Уровень алюминиевый, фрезерованный, 3 глазка, 400 мм Matrix (34200) - фото 5
  • Уровень алюминиевый, фрезерованный, 3 глазка, 400 мм Matrix (34200) - фото 6
  • Уровень алюминиевый, фрезерованный, 3 глазка, 400 мм Matrix (34200) - фото 7
  • Уровень алюминиевый, фрезерованный, 3 глазка, 400 мм Matrix (34200) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
730 руб. 
Начислим 58 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652869
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Уровень алюминиевый, фрезерованный, 3 глазка, 400 мм Matrix (34200)
730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Уровень
Комплектация
Уровень - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х3х3
Вес, кг.
18

Описание товара Уровень алюминиевый, фрезерованный, 3 глазка, 400 мм Matrix (34200)

Уровень алюминиевый фрезерованный Matrix 34200 длиной 400 мм, с 3 глазками, предназначен для определения отклонений от горизонтальной и вертикальной поверхностей и угла 45°. Обеспечивает высокую точность полученных результатов, пригодится для выполнения строительных и отделочных работ.

Преимущества

  • Высокий показатель прочности — уровень изготовлен из алюминиевого профиля.
  • Точные результаты — глазки прошли электронную калибровку на заводе, рабочая поверхность фрезерована, что позволило снизить погрешность до 0,5мм/м.
  • Удобная работа с металлическими поверхностями — для фиксации инструмента предусмотрены встроенные магниты.
  • Дополнительные возможности — измерительная шкала позволяет определить размер предметов, заготовок и т. д.

Отзывы о товаре Уровень алюминиевый, фрезерованный, 3 глазка, 400 мм Matrix (34200)




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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Уровень
Комплектация
Уровень - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Уровень алюминиевый фрезерованный Matrix 34200 длиной 400 мм, с 3 глазками, предназначен для определения отклонений от горизонтальной и вертикальной поверхностей и угла 45°. Обеспечивает высокую точность полученных результатов, пригодится для выполнения строительных и отделочных работ.

Преимущества

  • Высокий показатель прочности — уровень изготовлен из алюминиевого профиля.
  • Точные результаты — глазки прошли электронную калибровку на заводе, рабочая поверхность фрезерована, что позволило снизить погрешность до 0,5мм/м.
  • Удобная работа с металлическими поверхностями — для фиксации инструмента предусмотрены встроенные магниты.
  • Дополнительные возможности — измерительная шкала позволяет определить размер предметов, заготовок и т. д.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уровень алюминиевый, фрезерованный, 3 глазка, 400 мм Matrix (34200) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 730 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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