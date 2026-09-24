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Уровень алюминиевый УС-1,0-800, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 800 мм Сибртех купить с доставкой в Москве
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Уровень алюминиевый УС-1,0-800, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 800 мм Сибртех

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Уровень алюминиевый УС-1,0-800, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 800 мм// Сибртех - фото 1
Уровень алюминиевый УС-1,0-800, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 800 мм// Сибртех - фото 2
Уровень алюминиевый УС-1,0-800, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 800 мм// Сибртех - фото 3
Уровень алюминиевый УС-1,0-800, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 800 мм// Сибртех - фото 4
Уровень алюминиевый УС-1,0-800, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 800 мм// Сибртех - фото 5
Уровень алюминиевый УС-1,0-800, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 800 мм// Сибртех - фото 6
Уровень алюминиевый УС-1,0-800, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 800 мм// Сибртех - фото 7
Уровень алюминиевый УС-1,0-800, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 800 мм// Сибртех - фото 8
Уровень алюминиевый УС-1,0-800, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 800 мм// Сибртех - фото 9
Уровень алюминиевый УС-1,0-800, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 800 мм// Сибртех - фото 10
Уровень алюминиевый УС-1,0-800, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 800 мм// Сибртех - фото 11
Уровень алюминиевый УС-1,0-800, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 800 мм// Сибртех - фото 12
Уровень алюминиевый УС-1,0-800, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 800 мм// Сибртех - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уровень
  • Уровень алюминиевый УС-1,0-800, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 800 мм// Сибртех - фото 1
  • Уровень алюминиевый УС-1,0-800, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 800 мм// Сибртех - фото 2
  • Уровень алюминиевый УС-1,0-800, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 800 мм// Сибртех - фото 3
  • Уровень алюминиевый УС-1,0-800, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 800 мм// Сибртех - фото 4
  • Уровень алюминиевый УС-1,0-800, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 800 мм// Сибртех - фото 5
  • Уровень алюминиевый УС-1,0-800, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 800 мм// Сибртех - фото 6
  • Уровень алюминиевый УС-1,0-800, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 800 мм// Сибртех - фото 7
  • Уровень алюминиевый УС-1,0-800, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 800 мм// Сибртех - фото 8
  • Уровень алюминиевый УС-1,0-800, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 800 мм// Сибртех - фото 9
  • Уровень алюминиевый УС-1,0-800, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 800 мм// Сибртех - фото 10
  • Уровень алюминиевый УС-1,0-800, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 800 мм// Сибртех - фото 11
  • Уровень алюминиевый УС-1,0-800, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 800 мм// Сибртех - фото 12
  • Уровень алюминиевый УС-1,0-800, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 800 мм// Сибртех - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
650 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652796
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Уровень алюминиевый УС-1,0-800, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 800 мм Сибртех
650 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Уровень
Размеры в упаковке, см
80х6х3
Вес, г.
370

Описание товара Уровень алюминиевый УС-1,0-800, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 800 мм Сибртех

Алюминиевый уровень, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, оснащен измерительной шкалой для удобства работы. Профиль имеет небольшой вес и не вызывает усталости. Базовая рабочая поверхность дополнительно отфрезерована для лучшей точности измерений.

Отзывы о товаре Уровень алюминиевый УС-1,0-800, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 800 мм Сибртех




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Уровень
Описание
Алюминиевый уровень, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, оснащен измерительной шкалой для удобства работы. Профиль имеет небольшой вес и не вызывает усталости. Базовая рабочая поверхность дополнительно отфрезерована для лучшей точности измерений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уровень алюминиевый УС-1,0-800, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 800 мм Сибртех - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 650 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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