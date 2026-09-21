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Мультиварка Vitek VT-4284 4л 700Вт белый/черный купить с доставкой в Москве
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Мультиварка Vitek VT-4284 4л 700Вт белый/черный

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Мультиварка Vitek VT-4284 4л 700Вт белый/черный - фото 1
Мультиварка Vitek VT-4284 4л 700Вт белый/черный - фото 2
Мультиварка Vitek VT-4284 4л 700Вт белый/черный - фото 3
Мультиварка Vitek VT-4284 4л 700Вт белый/черный - фото 4
Мультиварка Vitek VT-4284 4л 700Вт белый/черный - фото 5
Мультиварка Vitek VT-4284 4л 700Вт белый/черный - фото 6
Мультиварка Vitek VT-4284 4л 700Вт белый/черный - фото 7
Мультиварка Vitek VT-4284 4л 700Вт белый/черный - фото 8
Мультиварка Vitek VT-4284 4л 700Вт белый/черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультиварка
Мощность, Вт
700
Материал чаши
алюминий
Объем чаши, л
4 л
Антипригарное покрытие чаши
тефлон
Цвет
белый, черный
Тип нагрева
ТЭН
Тип управления
сенсорное
Количество автоматических программ
9
  • Мультиварка Vitek VT-4284 4л 700Вт белый/черный - фото 1
  • Мультиварка Vitek VT-4284 4л 700Вт белый/черный - фото 2
  • Мультиварка Vitek VT-4284 4л 700Вт белый/черный - фото 3
  • Мультиварка Vitek VT-4284 4л 700Вт белый/черный - фото 4
  • Мультиварка Vitek VT-4284 4л 700Вт белый/черный - фото 5
  • Мультиварка Vitek VT-4284 4л 700Вт белый/черный - фото 6
  • Мультиварка Vitek VT-4284 4л 700Вт белый/черный - фото 7
  • Мультиварка Vitek VT-4284 4л 700Вт белый/черный - фото 8
  • Мультиварка Vitek VT-4284 4л 700Вт белый/черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 704188
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Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Мультиварка
Мощность, Вт
700
Материал чаши
алюминий
Объем чаши, л
4 л
Антипригарное покрытие чаши
тефлон
Цвет
белый, черный
Тип нагрева
ТЭН
Тип управления
сенсорное
Управление с мобильного устройства
нет
Количество автоматических программ
9
Программы приготовления
тушение, каша, варка (+ на пару), плов, жарка, выпечка, томление, рис
Голосовой помощник
нет
Подъемный ТЭН
нет
Ручки на чаше
нет
Функции и особенности
поддержание температуры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х54х30
Вес, кг.
3.88

Описание товара Мультиварка Vitek VT-4284 4л 700Вт белый/черный

Мультиварка Vitek VT-4284 способна побаловать вас вкусными завтраками, приготовить детское натуральное питание, а также паровые и тушеные блюда. Чтобы исключить необходимость в добавлении масла в процессе жарки продуктов, производитель позаботился о наличии антипригарного покрытия внутри 4-литровой основной чаши. Выбор наиболее подходящей среди 9 программ производится посредством сенсорной панели управления. С Vitek VT-4284 вы получите теплые и ароматные блюда к строго необходимому времени – попросту активируйте режим отложенного старта. Функциональный дисплей отобразит детальную информацию относительно той или иной программы. А функция поддержания температурных показателей исключит необходимость в разогревании блюд перед непосредственной подачей к столу.

Отзывы о товаре Мультиварка Vitek VT-4284 4л 700Вт белый/черный




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Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Мультиварка
Мощность, Вт
700
Материал чаши
алюминий
Объем чаши, л
4 л
Антипригарное покрытие чаши
тефлон
Цвет
белый, черный
Тип нагрева
ТЭН
Тип управления
сенсорное
Управление с мобильного устройства
нет
Количество автоматических программ
9
Программы приготовления
тушение, каша, варка (+ на пару), плов, жарка, выпечка, томление, рис
Развернуть
Голосовой помощник
нет
Подъемный ТЭН
нет
Ручки на чаше
нет
Функции и особенности
поддержание температуры
Страна производитель
Китай
Описание
Мультиварка Vitek VT-4284 способна побаловать вас вкусными завтраками, приготовить детское натуральное питание, а также паровые и тушеные блюда. Чтобы исключить необходимость в добавлении масла в процессе жарки продуктов, производитель позаботился о наличии антипригарного покрытия внутри 4-литровой основной чаши. Выбор наиболее подходящей среди 9 программ производится посредством сенсорной панели управления. С Vitek VT-4284 вы получите теплые и ароматные блюда к строго необходимому времени – попросту активируйте режим отложенного старта. Функциональный дисплей отобразит детальную информацию относительно той или иной программы. А функция поддержания температурных показателей исключит необходимость в разогревании блюд перед непосредственной подачей к столу.
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Доставка
Отзывы


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