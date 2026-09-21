Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Мультиварка
Мощность, Вт
700
Материал чаши
алюминий
Объем чаши, л
4 л
Антипригарное покрытие чаши
тефлон
Цвет
белый, черный
Тип нагрева
ТЭН
Тип управления
сенсорное
Количество автоматических программ
9
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 704188
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Описание товара Мультиварка Vitek VT-4284 4л 700Вт белый/черный
Мультиварка Vitek VT-4284 способна побаловать вас вкусными завтраками, приготовить детское натуральное питание, а также паровые и тушеные блюда. Чтобы исключить необходимость в добавлении масла в процессе жарки продуктов, производитель позаботился о наличии антипригарного покрытия внутри 4-литровой основной чаши. Выбор наиболее подходящей среди 9 программ производится посредством сенсорной панели управления. С Vitek VT-4284 вы получите теплые и ароматные блюда к строго необходимому времени – попросту активируйте режим отложенного старта. Функциональный дисплей отобразит детальную информацию относительно той или иной программы. А функция поддержания температурных показателей исключит необходимость в разогревании блюд перед непосредственной подачей к столу.
Мультиварка Vitek VT-4284 способна побаловать вас вкусными завтраками, приготовить детское натуральное питание, а также паровые и тушеные блюда. Чтобы исключить необходимость в добавлении масла в процессе жарки продуктов, производитель позаботился о наличии антипригарного покрытия внутри 4-литровой основной чаши. Выбор наиболее подходящей среди 9 программ производится посредством сенсорной панели управления. С Vitek VT-4284 вы получите теплые и ароматные блюда к строго необходимому времени – попросту активируйте режим отложенного старта. Функциональный дисплей отобразит детальную информацию относительно той или иной программы. А функция поддержания температурных показателей исключит необходимость в разогревании блюд перед непосредственной подачей к столу.
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