Капсульная кофемашина Hyundai HEM-2121 1400Вт черный
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Характеристики
Тип товара
Капсульная кофемашина
Тип капсул и кофе
Nespresso Original
Объём резервуара для воды
0.9
Емкость для молока
нет
Мощность
1400
Тип управления
механическое
Одновременное приготовление двух порций
Да
Регулируемая по высоте подставка для чашек
Да
Капучинатор
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 010 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703437
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Капсульная кофемашина
Тип капсул и кофе
Nespresso Original
Материал корпуса
пластик
Объём резервуара для воды
0.9
Емкость для молока
нет
Особенности
Классическая капсульная кофемашины для капсул Nespresso. 2 программы работы 1 и 2 чашки, помпа 19bar, функция автоотключения 10 мин.
Цвет
черный
Мощность
1400
Тип управления
механическое
Одновременное приготовление двух порций
Да
Регулируемая по высоте подставка для чашек
Да
Капучинатор
нет
Размеры в упаковке, см
40х30х16
Вес, кг.
4.6
Описание товара Капсульная кофемашина Hyundai HEM-2121 1400Вт черный
Кофемашина капсульная Hyundai HEM-2121 поможет приготовить кофе из молотых зерен, упакованных в капсулы типа Nespresso. Модель не займет много места на кухне, проста и удобна в эксплуатации. Предварительный нагрев после включения в сеть занимает всего около 40 секунд, а о его завершении оповещают непрерывно светящиеся индикаторы. Для приготовления достаточно налить воду в резервуар, поместить капсулу в специальный отсек и нажать на кнопку. Функция автоматического отключения нагревательного элемента после 10 минут бездействия исключает его перегрев и способствует экономии электроэнергии.
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Бренд
Тип товара
Капсульная кофемашина
Тип капсул и кофе
Nespresso Original
Материал корпуса
пластик
Объём резервуара для воды
0.9
Емкость для молока
нет
Особенности
Классическая капсульная кофемашины для капсул Nespresso. 2 программы работы 1 и 2 чашки, помпа 19bar, функция автоотключения 10 мин.
Цвет
черный
Мощность
1400
Тип управления
механическое
Одновременное приготовление двух порций
Да
Регулируемая по высоте подставка для чашек
Да
Развернуть
Капучинатор
нет
Кофемашина капсульная Hyundai HEM-2121 поможет приготовить кофе из молотых зерен, упакованных в капсулы типа Nespresso. Модель не займет много места на кухне, проста и удобна в эксплуатации. Предварительный нагрев после включения в сеть занимает всего около 40 секунд, а о его завершении оповещают непрерывно светящиеся индикаторы. Для приготовления достаточно налить воду в резервуар, поместить капсулу в специальный отсек и нажать на кнопку. Функция автоматического отключения нагревательного элемента после 10 минут бездействия исключает его перегрев и способствует экономии электроэнергии.
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