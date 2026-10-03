Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7448
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Характеристики
Тип товара
Кофеварка
Мощность
1400 Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 280 руб.
В наличии
Код товара: 650530
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
7 280 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кофеварка
Страна производства
Китай
Материал корпуса
пластик
Мощность
1400 Вт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х33х22
Вес, кг.
3.8
Описание товара Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7448
Кофемашина капсульная Kitfort КТ-7448 мощностью 1400 Вт служит для приготовления американо, доппио, лунго, ристретто, эспрессо. Подставка с регулируемым механизмом позволяет выбрать подходящую высоту в соответствии с размером чашки. Во время работы модель использует капсулы Dolce Gusto и Nespresso, а также молотые зерна. Кофемашина капсульная Kitfort КТ-7448 в пластиковом корпусе обладает резервуаром для воды объемом 1 л. Установка температуры и объема напитка осуществляется через кнопочную панель управления. Автономная работа производится путем подключения 0.9-метрового кабеля к сети напряжением 220-240 В.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Кофеварка
Страна производства
Китай
Материал корпуса
пластик
Мощность
1400 Вт
Страна производитель
Китай
Кофемашина капсульная Kitfort КТ-7448 мощностью 1400 Вт служит для приготовления американо, доппио, лунго, ристретто, эспрессо. Подставка с регулируемым механизмом позволяет выбрать подходящую высоту в соответствии с размером чашки. Во время работы модель использует капсулы Dolce Gusto и Nespresso, а также молотые зерна. Кофемашина капсульная Kitfort КТ-7448 в пластиковом корпусе обладает резервуаром для воды объемом 1 л. Установка температуры и объема напитка осуществляется через кнопочную панель управления. Автономная работа производится путем подключения 0.9-метрового кабеля к сети напряжением 220-240 В.
Купить Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7448 - по цене 7280 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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