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Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7508 купить с доставкой в Москве
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Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7508

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Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7508 - фото 1
Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7508 - фото 2
Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7508 - фото 3
Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7508 - фото 4
Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7508 - фото 5
Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7508 - фото 6
Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7508 - фото 7
Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7508 - фото 8
Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7508 - фото 9
Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7508 - фото 10
Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7508 - фото 11
Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7508 - фото 12
Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7508 - фото 13
Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7508 - фото 14
Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7508 - фото 15
Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7508 - фото 16
Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7508 - фото 17
Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7508 - фото 18
Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7508 - фото 19
Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7508 - фото 20
Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7508 - фото 21
Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7508 - фото 22
Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7508 - фото 23
Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7508 - фото 24
Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7508 - фото 25
Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7508 - фото 26
Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7508 - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Уцененный
Характеристики
Тип товара
Капсульная кофемашина
Тип капсул и кофе
Dolce Gusto
Объём резервуара для воды
700
Мощность
1400
Тип управления
механическое
Капучинатор
нет
  • Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7508 - фото 1
  • Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7508 - фото 2
  • Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7508 - фото 3
  • Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7508 - фото 4
  • Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7508 - фото 5
  • Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7508 - фото 6
  • Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7508 - фото 7
  • Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7508 - фото 8
  • Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7508 - фото 9
  • Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7508 - фото 10
  • Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7508 - фото 11
  • Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7508 - фото 12
  • Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7508 - фото 13
  • Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7508 - фото 14
  • Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7508 - фото 15
  • Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7508 - фото 16
  • Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7508 - фото 17
  • Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7508 - фото 18
  • Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7508 - фото 19
  • Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7508 - фото 20
  • Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7508 - фото 21
  • Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7508 - фото 22
  • Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7508 - фото 23
  • Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7508 - фото 24
  • Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7508 - фото 25
  • Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7508 - фото 26
  • Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7508 - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 678387
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Капсульная кофемашина
Тип капсул и кофе
Dolce Gusto
Материал корпуса
металл, пластик
Объём резервуара для воды
700
Особенности
съемная решетка поддона
Мощность
1400
Тип управления
механическое
Капучинатор
нет
Максимальное давление
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х31х15
Вес, кг.
4.05

Описание товара Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7508

Описание товара Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7508 Кофеварка «3 в 1» КТ-7508 — многофункциональное устройство, сочетающее в себе функции капсульной и рожковой кофеварки. Капсульно-рожковая кофеварка поможет приготовить эспрессо, лунго, а также множество других видов кофе на ваш вкус. Благодаря адаптерам кофеварка подходит для капсул типа Nespresso Original и Dolce Gusto, а также для молотого кофе. Кофе в капсулах уже спрессован, для его приготовления необходимо просто поместить капсулу в адаптер, а адаптер — в кофеварку. Кнопка «Вкл/Выкл» включает и отключает нагрев кофеварки. Кнопка «Эспрессо» включает приготовление одной порции эспрессо. Кнопка «Лунго» включает приготовление лунго. Капсульные кофеварки позволяют сделать процесс приготовления кофе быстрым, простым и удобным. Кофе в капсулах уже спрессован, для его приготовления необходимо просто поместить капсулу в адаптер, а адаптер — в кофеварку. Резервуар для воды съёмный: его можно легко снять и наполнить водой. Ёмкость резервуара – 0.7 л. У кофеварки есть режим энергосбережения: при отсутствии нажатий на кнопки в течение 10 минут кофеварка отключается. При этом нагрев не осуществляется. Чтобы снова включить нагрев кофеварки, нужно нажать на кнопку «Вкл/Выкл». Поддон для сбора капель со съёмной решёткой легко снимается, моется и устанавливается обратно. Если у вас чашка выше, то вы можете убрать поддон и устанавливать чашку без поддона и решётки. Ценители кофе выбирают рожковые кофеварки, потому что им важно непосредственно участвовать в процессе приготовления кофе, создавать собственные рецепты. А для тех, кто спешит есть возможность использовать капсулы 2х типов. Наслаждайтесь вкусом и ароматом! Смотрите также: Автоматические кофемашины , Вспениватели молока , Гейзерные кофеварки , Капельные кофеварки , Капсульные кофемашины , Кофемолки , Рожковые кофеварки , Чистящие средства для кофемашин

Отзывы о товаре Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7508




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Капсульная кофемашина
Тип капсул и кофе
Dolce Gusto
Материал корпуса
металл, пластик
Объём резервуара для воды
700
Особенности
съемная решетка поддона
Мощность
1400
Тип управления
механическое
Капучинатор
нет
Максимальное давление
20
Страна производитель
Китай
Описание
Описание товара Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7508 Кофеварка «3 в 1» КТ-7508 — многофункциональное устройство, сочетающее в себе функции капсульной и рожковой кофеварки. Капсульно-рожковая кофеварка поможет приготовить эспрессо, лунго, а также множество других видов кофе на ваш вкус. Благодаря адаптерам кофеварка подходит для капсул типа Nespresso Original и Dolce Gusto, а также для молотого кофе. Кофе в капсулах уже спрессован, для его приготовления необходимо просто поместить капсулу в адаптер, а адаптер — в кофеварку. Кнопка «Вкл/Выкл» включает и отключает нагрев кофеварки. Кнопка «Эспрессо» включает приготовление одной порции эспрессо. Кнопка «Лунго» включает приготовление лунго. Капсульные кофеварки позволяют сделать процесс приготовления кофе быстрым, простым и удобным. Кофе в капсулах уже спрессован, для его приготовления необходимо просто поместить капсулу в адаптер, а адаптер — в кофеварку. Резервуар для воды съёмный: его можно легко снять и наполнить водой. Ёмкость резервуара – 0.7 л. У кофеварки есть режим энергосбережения: при отсутствии нажатий на кнопки в течение 10 минут кофеварка отключается. При этом нагрев не осуществляется. Чтобы снова включить нагрев кофеварки, нужно нажать на кнопку «Вкл/Выкл». Поддон для сбора капель со съёмной решёткой легко снимается, моется и устанавливается обратно. Если у вас чашка выше, то вы можете убрать поддон и устанавливать чашку без поддона и решётки. Ценители кофе выбирают рожковые кофеварки, потому что им важно непосредственно участвовать в процессе приготовления кофе, создавать собственные рецепты. А для тех, кто спешит есть возможность использовать капсулы 2х типов. Наслаждайтесь вкусом и ароматом! Смотрите также: Автоматические кофемашины , Вспениватели молока , Гейзерные кофеварки , Капельные кофеварки , Капсульные кофемашины , Кофемолки , Рожковые кофеварки , Чистящие средства для кофемашин
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Отзывы


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