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Характеристики
Тип товара
Капсульная кофемашина
Тип капсул и кофе
Dolce Gusto, Nespresso Original
Объём резервуара для воды
0.6
Мощность
1450
Капучинатор
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 710 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 690318
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Описание товара Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7546
Кофеварка «3 в 1» КТ-7546 — многофункциональное устройство, сочетающее в себе функции капсульной и рожковой кофеварки. Благодаря адаптерам кофеварка подходит для капсул типа Nespresso и DolceGusto, а также для молотого кофе.
Капсульно-рожковая кофеварка поможет приготовить кофе эспрессо, американо или лунго, а также множество других видов кофе на ваш вкус.
Капсульные кофеварки позволяют сделать процесс приготовления кофе быстрым, простым и удобным. Кофе в капсулах уже спрессован, для приготовления кофе в капсулах необходимо просто поместить капсулу в адаптер, а адаптер — в кофеварку. В таком случае нет необходимости отмерять необходимое количество молотого кофе и самостоятельно его темперовать. Также кофе в капсулах может долго хранится благодаря герметичной упаковке. После приготовления напитка чистить кофеварку становится проще: кофейная капсула просто выбрасывается, нет необходимости выкидывать кофейную таблетку и промывать фильтр.
Кофеварка «3 в 1» KT-7546 совмещает в себе все преимущества каждого вида кофеварок.
Кофеварка «3 в 1» КТ-7546 — многофункциональное устройство, сочетающее в себе функции капсульной и рожковой кофеварки. Благодаря адаптерам кофеварка подходит для капсул типа Nespresso и DolceGusto, а также для молотого кофе.
Капсульно-рожковая кофеварка поможет приготовить кофе эспрессо, американо или лунго, а также множество других видов кофе на ваш вкус.
Капсульные кофеварки позволяют сделать процесс приготовления кофе быстрым, простым и удобным. Кофе в капсулах уже спрессован, для приготовления кофе в капсулах необходимо просто поместить капсулу в адаптер, а адаптер — в кофеварку. В таком случае нет необходимости отмерять необходимое количество молотого кофе и самостоятельно его темперовать. Также кофе в капсулах может долго хранится благодаря герметичной упаковке. После приготовления напитка чистить кофеварку становится проще: кофейная капсула просто выбрасывается, нет необходимости выкидывать кофейную таблетку и промывать фильтр.
Кофеварка «3 в 1» KT-7546 совмещает в себе все преимущества каждого вида кофеварок.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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