Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7105-1
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автоматические кофемашины
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 210 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 584700
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
50х50х30
Вес, кг.
3.53
Описание товара Капсульная кофемашина Kitfort КТ-7105-1
Кофеварка КТ-7105 - это многофункциональное устройство, сочетающее в себе функции капсульной и рожковой кофеварки. Она поможет приготовить кофе эспрессо, американо или лунго, а также множество других видов кофе на ваш вкус. Благодаря 3 адаптерам, которые входят в комплект, кофеварка подходит для капсул типа Nespresso и Dolce Gusto, а также для молотого кофе. Она прекрасно совмещает в себе все преимущества каждого типа кофеварок и готовит под давлением 19 бар.
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Кофеварка КТ-7105 - это многофункциональное устройство, сочетающее в себе функции капсульной и рожковой кофеварки. Она поможет приготовить кофе эспрессо, американо или лунго, а также множество других видов кофе на ваш вкус. Благодаря 3 адаптерам, которые входят в комплект, кофеварка подходит для капсул типа Nespresso и Dolce Gusto, а также для молотого кофе. Она прекрасно совмещает в себе все преимущества каждого типа кофеварок и готовит под давлением 19 бар.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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