Фен-щетка Hyundai H-HB0115 1200Вт черный
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Характеристики
Описание товара Фен-щетка Hyundai H-HB0115 1200Вт черный
Hyundai H-HB0115 — это мощный фен, выполненный в оригинальном и эргономичном форм-факторе расчёски-щётки. Конструкция фена позволяет не только быстро сушить волосы, но и делать укладку любой сложности. Мощности прибора (1200 Ватт) вполне достаточно для быстрой и мягкой сушки, выпрямления и укладки. Переключение режимов обдува реализовано с помощью четырёхпозиционного ползунка. Он же отвечает и за включение прибора. В «нулевом» положении переключателя Hyundai H-HB0115 не работает, следующий режим отвечает за обдув холодным воздухом, а остальные два - за интенсивность нагрева и силу потока. Рабочая поверхность щётки, контактирующая с шевелюрой, выполнена из керамики. Этот материал равномерно и деликатно нагревается, поэтому волосы меньше травмируются при сушке. Также фен оборудован встроенным ионизатором. Отрицательно заряженные частицы, которые он испускает, благотворно влияют на состояние волос и их податливость для укладки. Также ионы нейтрализуют накопленный причёской статический заряд. Наконечник и рукоять прибора не нагреваются при работе, а его провод питания на шарнирном креплении может проворачиваться на 360 градусов. Эти особенности позволяют делать укладки, не думая о риске обжечься. На шнуре также расположена эргономичная петля для вертикального хранения Hyundai H-HB0115 в подвешенном состоянии. Кроме того, устройство оборудовано защитой от перегрева, что значительно продлевает срок его службы. Hyundai H-HB0115 – это универсальный и многофункциональный стайлинговый инструмент, который идеально подойдёт для завивок, выпрямления и придания объёма.
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