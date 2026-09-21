Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стайлер
Материал щетки
пластик
Мощность
1300
Дисплей
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 680 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 705190
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
документация, круглая насадка-щетка для объема, насадка-расческа для выпрямления волос х 2 шт., насадка для разглаживания волос, насадка для сушки волос, цилиндрическая насадка для завивки х 2 шт., чехол, щетка для чистки фильтра
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х19х17
Вес, кг.
3.9
Описание товара Фен-стайлер Dreame AirStyle Pro AMF18A Gold Titanium
Мультистайлер Dreame Airstyle Pro предназначен для выпрямления, завивки и сушки волос. Модель получила 7 насадок: классический бочонок диаметром 32 мм для получения локонов, круглая щетка для создания прикорневого объема и подкручивания у концов, утюжок для вытягивания и выпрямления. Также в комплекте идет насадка для сушки. 3 температурных режима позволяют менять силу нагрева под разные типы волос.
Мультистайлер Dreame Airstyle Pro оснащен системой автоотключения. Она выключает питание после 5-10 минут бездействия. Модель имеет специальные накладки. В случае контакта с открытыми участками кожи они защищают от ожогов. Защита от перегрева отключает прибор, если превышена предельно допустимая температура нагрева. В комплекте идет чехол для удобного и безопасного хранения насадок и самого устройства. В наборе предусмотрена щетка для чистки фильтра. Вращающийся шнур прокручивается вслед за движением пользователя. Это предотвращает его запутывание.
документация, круглая насадка-щетка для объема, насадка-расческа для выпрямления волос х 2 шт., насадка для разглаживания волос, насадка для сушки волос, цилиндрическая насадка для завивки х 2 шт., чехол, щетка для чистки фильтра
Страна производитель
Китай
Описание
Мультистайлер Dreame Airstyle Pro предназначен для выпрямления, завивки и сушки волос. Модель получила 7 насадок: классический бочонок диаметром 32 мм для получения локонов, круглая щетка для создания прикорневого объема и подкручивания у концов, утюжок для вытягивания и выпрямления. Также в комплекте идет насадка для сушки. 3 температурных режима позволяют менять силу нагрева под разные типы волос.
Мультистайлер Dreame Airstyle Pro оснащен системой автоотключения. Она выключает питание после 5-10 минут бездействия. Модель имеет специальные накладки. В случае контакта с открытыми участками кожи они защищают от ожогов. Защита от перегрева отключает прибор, если превышена предельно допустимая температура нагрева. В комплекте идет чехол для удобного и безопасного хранения насадок и самого устройства. В наборе предусмотрена щетка для чистки фильтра. Вращающийся шнур прокручивается вслед за движением пользователя. Это предотвращает его запутывание.
Фен-стайлер Dreame AirStyle Pro AMF18A Gold Titanium - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Фен-стайлер Dreame AirStyle Pro AMF18A Gold Titanium