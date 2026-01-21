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Фен-стайлер Dreame AirStyle AMF17A Ttitanium Gold купить с доставкой в Москве
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Фен-стайлер Dreame AirStyle AMF17A Ttitanium Gold

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Фен-стайлер Dreame AirStyle AMF17A Ttitanium Gold - фото 1
Фен-стайлер Dreame AirStyle AMF17A Ttitanium Gold - фото 2
Фен-стайлер Dreame AirStyle AMF17A Ttitanium Gold - фото 3
Фен-стайлер Dreame AirStyle AMF17A Ttitanium Gold - фото 4
Фен-стайлер Dreame AirStyle AMF17A Ttitanium Gold - фото 5
Фен-стайлер Dreame AirStyle AMF17A Ttitanium Gold - фото 6
Фен-стайлер Dreame AirStyle AMF17A Ttitanium Gold - фото 7
Фен-стайлер Dreame AirStyle AMF17A Ttitanium Gold - фото 8
Фен-стайлер Dreame AirStyle AMF17A Ttitanium Gold - фото 9
Фен-стайлер Dreame AirStyle AMF17A Ttitanium Gold - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стайлер
Мощность
1200
Количество режимов интенсивности воздушного потока
3
  • Фен-стайлер Dreame AirStyle AMF17A Ttitanium Gold - фото 1
  • Фен-стайлер Dreame AirStyle AMF17A Ttitanium Gold - фото 2
  • Фен-стайлер Dreame AirStyle AMF17A Ttitanium Gold - фото 3
  • Фен-стайлер Dreame AirStyle AMF17A Ttitanium Gold - фото 4
  • Фен-стайлер Dreame AirStyle AMF17A Ttitanium Gold - фото 5
  • Фен-стайлер Dreame AirStyle AMF17A Ttitanium Gold - фото 6
  • Фен-стайлер Dreame AirStyle AMF17A Ttitanium Gold - фото 7
  • Фен-стайлер Dreame AirStyle AMF17A Ttitanium Gold - фото 8
  • Фен-стайлер Dreame AirStyle AMF17A Ttitanium Gold - фото 9
  • Фен-стайлер Dreame AirStyle AMF17A Ttitanium Gold - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-21%
25 710 руб.  32 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 705180
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Характеристики

Бренд
Dreame
Тип товара
Стайлер
Мощность
1200
Количество режимов интенсивности воздушного потока
3
Защита от перегрева
да
Индикация
скоростного режима, температуры
Длина сетевого шнура
2.8
Дополнительные функции
функция выпрямления, функция завивки
Комплектация
документация, круглая насадка-щетка для объема, насадка-расческа для выпрямления волос, насадка для разглаживания волос, насадка для сушки, цилиндрическая насадка для завивки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х33х12
Вес, кг.
2.72

Описание товара Фен-стайлер Dreame AirStyle AMF17A Ttitanium Gold

Стайлер (мультистайлер) Dreame AirStyle Hair Styler модели AMF17A – прибор для волос предназначен для создания желаемой прически. Дополнительные насадки в комплекте еще больше расширяют возможности прибора и упрощают применение. В комплекте 5 насадок.

Отзывы о товаре Фен-стайлер Dreame AirStyle AMF17A Ttitanium Gold

Источник: Яндекс Маркет
21.01.2026
Александр Т.

Достоинства:


Комментарий:
Тихий, мощный, все нужные насадки в комплекте. Собрано и упаковано все красиво.



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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Dreame
Тип товара
Стайлер
Мощность
1200
Количество режимов интенсивности воздушного потока
3
Защита от перегрева
да
Индикация
скоростного режима, температуры
Длина сетевого шнура
2.8
Дополнительные функции
функция выпрямления, функция завивки
Комплектация
документация, круглая насадка-щетка для объема, насадка-расческа для выпрямления волос, насадка для разглаживания волос, насадка для сушки, цилиндрическая насадка для завивки
Страна производитель
Китай
Описание
Стайлер (мультистайлер) Dreame AirStyle Hair Styler модели AMF17A – прибор для волос предназначен для создания желаемой прически. Дополнительные насадки в комплекте еще больше расширяют возможности прибора и упрощают применение. В комплекте 5 насадок.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2026
Александр Т.

Достоинства:


Комментарий:
Тихий, мощный, все нужные насадки в комплекте. Собрано и упаковано все красиво.


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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