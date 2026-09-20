Top.Mail.Ru
Фен Panasonic EH-NE66-K865 чёрный купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Фен Panasonic EH-NE66-K865 чёрный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Фен Panasonic EH-NE66-K865 чёрный - фото 1
Фен Panasonic EH-NE66-K865 чёрный - фото 2
Фен Panasonic EH-NE66-K865 чёрный - фото 3
Фен Panasonic EH-NE66-K865 чёрный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фен
  • Фен Panasonic EH-NE66-K865 чёрный - фото 1
  • Фен Panasonic EH-NE66-K865 чёрный - фото 2
  • Фен Panasonic EH-NE66-K865 чёрный - фото 3
  • Фен Panasonic EH-NE66-K865 чёрный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 528550
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Panasonic
Тип товара
Фен
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х5х5
Вес, г.
200

Описание товара Фен Panasonic EH-NE66-K865 чёрный

Фен Panasonic EH-NE66-K865 - сбалансированное сочетание мощного воздушного потока и распределения тепла обеспечивает этому фену мощностью 2000 Вт производительность при сушке, сравнимую с феном мощностью 2300 Вт. Усовершенствованная внутренняя конструкция фена обеспечивает мощный воздушный поток и поддержание постоянной температуры воздуха, а также более высокую скорость вращения вентилятора.

Отзывы о товаре Фен Panasonic EH-NE66-K865 чёрный




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Panasonic
Тип товара
Фен
Страна производитель
Китай
Описание
Фен Panasonic EH-NE66-K865 - сбалансированное сочетание мощного воздушного потока и распределения тепла обеспечивает этому фену мощностью 2000 Вт производительность при сушке, сравнимую с феном мощностью 2300 Вт. Усовершенствованная внутренняя конструкция фена обеспечивает мощный воздушный поток и поддержание постоянной температуры воздуха, а также более высокую скорость вращения вентилятора.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фен Panasonic EH-NE66-K865 чёрный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...