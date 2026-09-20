Фен Panasonic EH-NE66-K865 чёрный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фен
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 520 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 528550
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Фен
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х5х5
Вес, г.
200
Описание товара Фен Panasonic EH-NE66-K865 чёрный
Фен Panasonic EH-NE66-K865 - сбалансированное сочетание мощного воздушного потока и распределения тепла обеспечивает этому фену мощностью 2000 Вт производительность при сушке, сравнимую с феном мощностью 2300 Вт. Усовершенствованная внутренняя конструкция фена обеспечивает мощный воздушный поток и поддержание постоянной температуры воздуха, а также более высокую скорость вращения вентилятора.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Фен Panasonic EH-NE66-K865 - сбалансированное сочетание мощного воздушного потока и распределения тепла обеспечивает этому фену мощностью 2000 Вт производительность при сушке, сравнимую с феном мощностью 2300 Вт. Усовершенствованная внутренняя конструкция фена обеспечивает мощный воздушный поток и поддержание постоянной температуры воздуха, а также более высокую скорость вращения вентилятора.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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