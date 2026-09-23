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Стайлер Trouver Master 10 Lunar Silver (AMMA10) купить с доставкой в Москве
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Стайлер Trouver Master 10 Lunar Silver (AMMA10)

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Стайлер Trouver Master 10 Lunar Silver (AMMA10) - фото 1
Стайлер Trouver Master 10 Lunar Silver (AMMA10) - фото 2
Стайлер Trouver Master 10 Lunar Silver (AMMA10) - фото 3
Стайлер Trouver Master 10 Lunar Silver (AMMA10) - фото 4
Стайлер Trouver Master 10 Lunar Silver (AMMA10) - фото 5
Стайлер Trouver Master 10 Lunar Silver (AMMA10) - фото 6
Стайлер Trouver Master 10 Lunar Silver (AMMA10) - фото 7
Стайлер Trouver Master 10 Lunar Silver (AMMA10) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность
1600
Дисплей
нет
Количество режимов интенсивности воздушного потока
3
  • Стайлер Trouver Master 10 Lunar Silver (AMMA10) - фото 1
  • Стайлер Trouver Master 10 Lunar Silver (AMMA10) - фото 2
  • Стайлер Trouver Master 10 Lunar Silver (AMMA10) - фото 3
  • Стайлер Trouver Master 10 Lunar Silver (AMMA10) - фото 4
  • Стайлер Trouver Master 10 Lunar Silver (AMMA10) - фото 5
  • Стайлер Trouver Master 10 Lunar Silver (AMMA10) - фото 6
  • Стайлер Trouver Master 10 Lunar Silver (AMMA10) - фото 7
  • Стайлер Trouver Master 10 Lunar Silver (AMMA10) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733929
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Характеристики

Бренд
Trouver
Цвет
серебристый
Мощность
1600
Дисплей
нет
Количество режимов интенсивности воздушного потока
3
Защита от перегрева
да
Складная ручка
нет
Длина сетевого шнура
2.8
Комплектация
документация, круглая насадка-щетка для объема, насадка-диффузор, насадка-концентратор, насадка для выпрямления, насадка для разглаживания волос, насадка для сушки волос, цилиндрическая насадка для завивки х 2 шт., чехол
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х20х17
Вес, кг.
1.3

Описание товара Стайлер Trouver Master 10 Lunar Silver (AMMA10)

Trouver Master 10 Lunar Silver — многофункциональный стайлер премиум-класса, созданный для быстрой, бережной и профессиональной укладки в домашних условиях. Мощный бесщеточный мотор со скоростью 110 000 об/мин формирует поток воздуха до 55 м/с и обеспечивает объём до 50 м?/ч, позволяя сушить и укладывать волосы в несколько раз быстрее, чем обычным феном. Технология Коанда с автоматическим обвиванием прядей делает завивку лёгкой и аккуратной, а система Hair Essence Heating Treatment с подогреваемой расчёской и эфирным маслом питает и защищает волосы во время укладки. NTC-датчик проводит до 1000 замеров температуры в секунду, предотвращая перегрев и сохраняя здоровье волос. Стайлер предлагает 4 температурных режима ? 3 скорости воздушного потока, функцию холодного обдува и набор специализированных режимов: авто-завивка, разглаживание и анти-фриз, придание объёма, питательный уход, точная укладка, сушка для кудрявых или прямых волос. Система памяти сохраняет индивидуальные настройки для каждой насадки, а функция авто-распознавания аксессуаров упрощает процесс работы. Благодаря защите от перегрева, автоматической паузе при горизонтальном положении и поворотному корпусу (стайлер ? фен), использование становится ещё удобнее и безопаснее. В комплект входят все необходимые насадки для разных видов укладки: Trouver Master 10 Lunar Silver — это профессиональная укладка, уход и защита волос в одном устройстве, с которым вы сможете каждый день создавать идеальный образ.

Отзывы о товаре Стайлер Trouver Master 10 Lunar Silver (AMMA10)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Trouver
Цвет
серебристый
Мощность
1600
Дисплей
нет
Количество режимов интенсивности воздушного потока
3
Защита от перегрева
да
Складная ручка
нет
Длина сетевого шнура
2.8
Комплектация
документация, круглая насадка-щетка для объема, насадка-диффузор, насадка-концентратор, насадка для выпрямления, насадка для разглаживания волос, насадка для сушки волос, цилиндрическая насадка для завивки х 2 шт., чехол
Страна производитель
Китай
Описание
Trouver Master 10 Lunar Silver — многофункциональный стайлер премиум-класса, созданный для быстрой, бережной и профессиональной укладки в домашних условиях. Мощный бесщеточный мотор со скоростью 110 000 об/мин формирует поток воздуха до 55 м/с и обеспечивает объём до 50 м?/ч, позволяя сушить и укладывать волосы в несколько раз быстрее, чем обычным феном. Технология Коанда с автоматическим обвиванием прядей делает завивку лёгкой и аккуратной, а система Hair Essence Heating Treatment с подогреваемой расчёской и эфирным маслом питает и защищает волосы во время укладки. NTC-датчик проводит до 1000 замеров температуры в секунду, предотвращая перегрев и сохраняя здоровье волос. Стайлер предлагает 4 температурных режима ? 3 скорости воздушного потока, функцию холодного обдува и набор специализированных режимов: авто-завивка, разглаживание и анти-фриз, придание объёма, питательный уход, точная укладка, сушка для кудрявых или прямых волос. Система памяти сохраняет индивидуальные настройки для каждой насадки, а функция авто-распознавания аксессуаров упрощает процесс работы. Благодаря защите от перегрева, автоматической паузе при горизонтальном положении и поворотному корпусу (стайлер ? фен), использование становится ещё удобнее и безопаснее. В комплект входят все необходимые насадки для разных видов укладки: Trouver Master 10 Lunar Silver — это профессиональная укладка, уход и защита волос в одном устройстве, с которым вы сможете каждый день создавать идеальный образ.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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