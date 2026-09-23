Стайлер Trouver Master 10 Lunar Silver (AMMA10)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Стайлер Trouver Master 10 Lunar Silver (AMMA10)
Trouver Master 10 Lunar Silver — многофункциональный стайлер премиум-класса, созданный для быстрой, бережной и профессиональной укладки в домашних условиях. Мощный бесщеточный мотор со скоростью 110 000 об/мин формирует поток воздуха до 55 м/с и обеспечивает объём до 50 м?/ч, позволяя сушить и укладывать волосы в несколько раз быстрее, чем обычным феном. Технология Коанда с автоматическим обвиванием прядей делает завивку лёгкой и аккуратной, а система Hair Essence Heating Treatment с подогреваемой расчёской и эфирным маслом питает и защищает волосы во время укладки. NTC-датчик проводит до 1000 замеров температуры в секунду, предотвращая перегрев и сохраняя здоровье волос. Стайлер предлагает 4 температурных режима ? 3 скорости воздушного потока, функцию холодного обдува и набор специализированных режимов: авто-завивка, разглаживание и анти-фриз, придание объёма, питательный уход, точная укладка, сушка для кудрявых или прямых волос. Система памяти сохраняет индивидуальные настройки для каждой насадки, а функция авто-распознавания аксессуаров упрощает процесс работы. Благодаря защите от перегрева, автоматической паузе при горизонтальном положении и поворотному корпусу (стайлер ? фен), использование становится ещё удобнее и безопаснее. В комплект входят все необходимые насадки для разных видов укладки: Trouver Master 10 Lunar Silver — это профессиональная укладка, уход и защита волос в одном устройстве, с которым вы сможете каждый день создавать идеальный образ.
Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос
Отзывы о товаре Стайлер Trouver Master 10 Lunar Silver (AMMA10)