Микрофон Rode NT-USB mini черный
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Характеристики
Тип товара
Микрофон
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 620 руб.
В наличии
Код товара: 703095
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
9 620 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
18х14х11
Вес, г.
330
Описание товара Микрофон Rode NT-USB mini черный
Микрофон RODE NT-USB MINI станет отличным выбором для дома и небольшой студии. При помощи этой модели вы сможете создавать контент с высоким качеством звука прямо на своем смартфоне, планшете или ПК. Для подключения к ним может использоваться разъем USB-C и Jack 3.5 мм. Также модель оснащена собственным выходом на наушники, с помощью которого вы сможете мониторить качество звука в режиме реального времени.
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Микрофон RODE NT-USB MINI станет отличным выбором для дома и небольшой студии. При помощи этой модели вы сможете создавать контент с высоким качеством звука прямо на своем смартфоне, планшете или ПК. Для подключения к ним может использоваться разъем USB-C и Jack 3.5 мм. Также модель оснащена собственным выходом на наушники, с помощью которого вы сможете мониторить качество звука в режиме реального времени.
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Квадрокоптеры, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Цифровые фоторамки, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Квадрокоптеры, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Цифровые фоторамки, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Микрофон Rode NT-USB mini черный - по цене 9620 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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