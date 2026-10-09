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Микрофон Rode NT-USB mini черный купить с доставкой в Москве
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Микрофон Rode NT-USB mini черный

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Микрофон Rode NT-USB mini черный - фото 1
Микрофон Rode NT-USB mini черный - фото 2
Микрофон Rode NT-USB mini черный - фото 3
Микрофон Rode NT-USB mini черный - фото 4
Микрофон Rode NT-USB mini черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микрофон
  • Микрофон Rode NT-USB mini черный - фото 1
  • Микрофон Rode NT-USB mini черный - фото 2
  • Микрофон Rode NT-USB mini черный - фото 3
  • Микрофон Rode NT-USB mini черный - фото 4
  • Микрофон Rode NT-USB mini черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 620 руб. 
Начислим 154 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 703095
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Микрофон Rode NT-USB mini черный
9 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rode
Тип товара
Микрофон
Размеры в упаковке, см
18х14х11
Вес, г.
330

Описание товара Микрофон Rode NT-USB mini черный

Микрофон RODE NT-USB MINI станет отличным выбором для дома и небольшой студии. При помощи этой модели вы сможете создавать контент с высоким качеством звука прямо на своем смартфоне, планшете или ПК. Для подключения к ним может использоваться разъем USB-C и Jack 3.5 мм. Также модель оснащена собственным выходом на наушники, с помощью которого вы сможете мониторить качество звука в режиме реального времени.

Отзывы о товаре Микрофон Rode NT-USB mini черный




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Характеристики
Бренд
Rode
Тип товара
Микрофон
Описание
Микрофон RODE NT-USB MINI станет отличным выбором для дома и небольшой студии. При помощи этой модели вы сможете создавать контент с высоким качеством звука прямо на своем смартфоне, планшете или ПК. Для подключения к ним может использоваться разъем USB-C и Jack 3.5 мм. Также модель оснащена собственным выходом на наушники, с помощью которого вы сможете мониторить качество звука в режиме реального времени.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микрофон Rode NT-USB mini черный - по цене 9620 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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