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Микрофон Rode NT-USB + купить с доставкой в Москве
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Микрофон Rode NT-USB +

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Микрофон Rode NT-USB + - фото 4
Микрофон Rode NT-USB + - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микрофон
  • Микрофон Rode NT-USB + - фото 1
  • Микрофон Rode NT-USB + - фото 2
  • Микрофон Rode NT-USB + - фото 3
  • Микрофон Rode NT-USB + - фото 4
  • Микрофон Rode NT-USB + - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 690 руб. 
Начислим 268 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 703094
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Микрофон Rode NT-USB +
16 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rode
Тип товара
Микрофон
Размеры в упаковке, см
35х15х15
Вес, кг.
1.63

Описание товара Микрофон Rode NT-USB +

Микрофон Rode NT-USB+ – модель профессионального уровня. Устройство соответствует студийному классу. Микрофон подходит для стрима и создания музыки. Конденсаторный капсюль с кардиоидной диаграммой направленности обеспечивает высочайшую точность записи звука. Устройство поддерживает широкий частотный диапазон – от 20 до 20000 Гц. Предусилитель Revolution Preamp гарантирует низкий уровень шума. Максимально допустимый уровень звукового давления высок – 118 дБ.

Отзывы о товаре Микрофон Rode NT-USB +




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Rode
Тип товара
Микрофон
Описание
Микрофон Rode NT-USB+ – модель профессионального уровня. Устройство соответствует студийному классу. Микрофон подходит для стрима и создания музыки. Конденсаторный капсюль с кардиоидной диаграммой направленности обеспечивает высочайшую точность записи звука. Устройство поддерживает широкий частотный диапазон – от 20 до 20000 Гц. Предусилитель Revolution Preamp гарантирует низкий уровень шума. Максимально допустимый уровень звукового давления высок – 118 дБ.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микрофон Rode NT-USB + - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 16690 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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