Микрофон Rode NT-USB +
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Характеристики
Тип товара
Микрофон
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 690 руб.
В наличии
Код товара: 703094
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
16 690 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
35х15х15
Вес, кг.
1.63
Описание товара Микрофон Rode NT-USB +
Микрофон Rode NT-USB+ – модель профессионального уровня. Устройство соответствует студийному классу. Микрофон подходит для стрима и создания музыки. Конденсаторный капсюль с кардиоидной диаграммой направленности обеспечивает высочайшую точность записи звука. Устройство поддерживает широкий частотный диапазон – от 20 до 20000 Гц. Предусилитель Revolution Preamp гарантирует низкий уровень шума. Максимально допустимый уровень звукового давления высок – 118 дБ.
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Микрофон Rode NT-USB+ – модель профессионального уровня. Устройство соответствует студийному классу. Микрофон подходит для стрима и создания музыки. Конденсаторный капсюль с кардиоидной диаграммой направленности обеспечивает высочайшую точность записи звука. Устройство поддерживает широкий частотный диапазон – от 20 до 20000 Гц. Предусилитель Revolution Preamp гарантирует низкий уровень шума. Максимально допустимый уровень звукового давления высок – 118 дБ.
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Квадрокоптеры, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Цифровые фоторамки, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Квадрокоптеры, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Цифровые фоторамки, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Микрофон Rode NT-USB + - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 16690 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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