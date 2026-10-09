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Микрофон Rode NT1 5th Generation silver купить с доставкой в Москве
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Микрофон Rode NT1 5th Generation silver

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Микрофон Rode NT1 5th Generation silver - фото 2
Микрофон Rode NT1 5th Generation silver - фото 3
Микрофон Rode NT1 5th Generation silver - фото 4
Микрофон Rode NT1 5th Generation silver - фото 5
Микрофон Rode NT1 5th Generation silver - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микрофон
  • Микрофон Rode NT1 5th Generation silver - фото 1
  • Микрофон Rode NT1 5th Generation silver - фото 2
  • Микрофон Rode NT1 5th Generation silver - фото 3
  • Микрофон Rode NT1 5th Generation silver - фото 4
  • Микрофон Rode NT1 5th Generation silver - фото 5
  • Микрофон Rode NT1 5th Generation silver - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 740 руб. 
Начислим 348 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 703093
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Микрофон Rode NT1 5th Generation silver
21 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rode
Тип товара
Микрофон
Размеры в упаковке, см
29х21х17
Вес, кг.
2.5

Описание товара Микрофон Rode NT1 5th Generation silver

Микрофон NT1 5-го поколения — это новейшая эволюция легендарного NT1. Впервые представленный в 1991 году, NT1 является самым популярным студийным микрофоном в мире, известным своим теплым, классическим звуком и невероятной универсальностью. NT1 5-го поколения берет за основу всеми любимое и уважаемое ядро NT1 и представляет самые современные функции, сохраняя при этом легендарное качество звука, которое сделало оригинал незаменимым микрофоном для бесчисленных создателей контента. Идеальное сочетание традиций и инноваций.

Отзывы о товаре Микрофон Rode NT1 5th Generation silver




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Rode
Тип товара
Микрофон
Описание
Микрофон NT1 5-го поколения — это новейшая эволюция легендарного NT1. Впервые представленный в 1991 году, NT1 является самым популярным студийным микрофоном в мире, известным своим теплым, классическим звуком и невероятной универсальностью. NT1 5-го поколения берет за основу всеми любимое и уважаемое ядро NT1 и представляет самые современные функции, сохраняя при этом легендарное качество звука, которое сделало оригинал незаменимым микрофоном для бесчисленных создателей контента. Идеальное сочетание традиций и инноваций.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микрофон Rode NT1 5th Generation silver - стоимость товара 21740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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