Микрофон Rode NT1 5th Generation silver
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микрофон
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 740 руб.
В наличии
Код товара: 703093
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
21 740 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
29х21х17
Вес, кг.
2.5
Описание товара Микрофон Rode NT1 5th Generation silver
Микрофон NT1 5-го поколения — это новейшая эволюция легендарного NT1. Впервые представленный в 1991 году, NT1 является самым популярным студийным микрофоном в мире, известным своим теплым, классическим звуком и невероятной универсальностью. NT1 5-го поколения берет за основу всеми любимое и уважаемое ядро NT1 и представляет самые современные функции, сохраняя при этом легендарное качество звука, которое сделало оригинал незаменимым микрофоном для бесчисленных создателей контента. Идеальное сочетание традиций и инноваций.
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Квадрокоптеры, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Цифровые фоторамки, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Микрофон NT1 5-го поколения — это новейшая эволюция легендарного NT1. Впервые представленный в 1991 году, NT1 является самым популярным студийным микрофоном в мире, известным своим теплым, классическим звуком и невероятной универсальностью. NT1 5-го поколения берет за основу всеми любимое и уважаемое ядро NT1 и представляет самые современные функции, сохраняя при этом легендарное качество звука, которое сделало оригинал незаменимым микрофоном для бесчисленных создателей контента. Идеальное сочетание традиций и инноваций.
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Квадрокоптеры, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Цифровые фоторамки, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Квадрокоптеры, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Цифровые фоторамки, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Микрофон Rode NT1 5th Generation silver - стоимость товара 21740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Микрофон Rode NT1 5th Generation silver