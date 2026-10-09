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Микрофон AKG P420 3101H00430 купить с доставкой в Москве
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Микрофон AKG P420 3101H00430

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Микрофон AKG P420 3101H00430 - фото 1
Микрофон AKG P420 3101H00430 - фото 2
Микрофон AKG P420 3101H00430 - фото 3
Микрофон AKG P420 3101H00430 - фото 4
Микрофон AKG P420 3101H00430 - фото 5
Микрофон AKG P420 3101H00430 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микрофон
  • Микрофон AKG P420 3101H00430 - фото 1
  • Микрофон AKG P420 3101H00430 - фото 2
  • Микрофон AKG P420 3101H00430 - фото 3
  • Микрофон AKG P420 3101H00430 - фото 4
  • Микрофон AKG P420 3101H00430 - фото 5
  • Микрофон AKG P420 3101H00430 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 180 руб. 
Начислим 307 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 702818
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Микрофон AKG P420 3101H00430
19 180 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AKG
Тип товара
Микрофон
Размеры в упаковке, см
24х23х14
Вес, кг.
1.85

Описание товара Микрофон AKG P420 3101H00430

Микрофон AKG P420 – многофункциональный микрофон, предназначенный для решения широкого круга задач различной сложности. Благодаря переключаемым диаграммам направленности, аттенюатору и фильтру ВЧ, а также высокому максимальному уровню звукового давления этот микрофон может качественно работать с совершенно разнообразными источниками звука. Этот микрофон позволяет качественно записывать фортепиано, духовые, а также ударные инструменты и перкуссию.

Отзывы о товаре Микрофон AKG P420 3101H00430




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
AKG
Тип товара
Микрофон
Описание
Микрофон AKG P420 – многофункциональный микрофон, предназначенный для решения широкого круга задач различной сложности. Благодаря переключаемым диаграммам направленности, аттенюатору и фильтру ВЧ, а также высокому максимальному уровню звукового давления этот микрофон может качественно работать с совершенно разнообразными источниками звука. Этот микрофон позволяет качественно записывать фортепиано, духовые, а также ударные инструменты и перкуссию.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микрофон AKG P420 3101H00430 - стоимость товара 19180 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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