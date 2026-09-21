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Кресло игровое Defender TIOS BLACK/WHITE PU 64055 купить с доставкой в Москве
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Кресло игровое Defender TIOS BLACK/WHITE PU 64055

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Кресло игровое Defender TIOS BLACK/WHITE PU 64055 - фото 1
Кресло игровое Defender TIOS BLACK/WHITE PU 64055 - фото 2
Кресло игровое Defender TIOS BLACK/WHITE PU 64055 - фото 3
Кресло игровое Defender TIOS BLACK/WHITE PU 64055 - фото 4
Кресло игровое Defender TIOS BLACK/WHITE PU 64055 - фото 5
Кресло игровое Defender TIOS BLACK/WHITE PU 64055 - фото 6
Кресло игровое Defender TIOS BLACK/WHITE PU 64055 - фото 7
Кресло игровое Defender TIOS BLACK/WHITE PU 64055 - фото 8
Кресло игровое Defender TIOS BLACK/WHITE PU 64055 - фото 9
Кресло игровое Defender TIOS BLACK/WHITE PU 64055 - фото 10
Кресло игровое Defender TIOS BLACK/WHITE PU 64055 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые кресла
  • Кресло игровое Defender TIOS BLACK/WHITE PU 64055 - фото 1
  • Кресло игровое Defender TIOS BLACK/WHITE PU 64055 - фото 2
  • Кресло игровое Defender TIOS BLACK/WHITE PU 64055 - фото 3
  • Кресло игровое Defender TIOS BLACK/WHITE PU 64055 - фото 4
  • Кресло игровое Defender TIOS BLACK/WHITE PU 64055 - фото 5
  • Кресло игровое Defender TIOS BLACK/WHITE PU 64055 - фото 6
  • Кресло игровое Defender TIOS BLACK/WHITE PU 64055 - фото 7
  • Кресло игровое Defender TIOS BLACK/WHITE PU 64055 - фото 8
  • Кресло игровое Defender TIOS BLACK/WHITE PU 64055 - фото 9
  • Кресло игровое Defender TIOS BLACK/WHITE PU 64055 - фото 10
  • Кресло игровое Defender TIOS BLACK/WHITE PU 64055 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702907
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Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Игровые кресла
Размеры в упаковке, см
60х55х53
Вес, кг.
20.3

Описание товара Кресло игровое Defender TIOS BLACK/WHITE PU 64055

Современное геймерское кресло с мягкими подлокотниками и подножкой. В комплект входят шейная и поясничная подушки. Спинка кресла раскладывается до 135°. Обивка кресла выполнена из прочной экокожи черного и белого цвета. Основание кресла - прочная хромированная крестовина.

Отзывы о товаре Кресло игровое Defender TIOS BLACK/WHITE PU 64055




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Игровые кресла
Описание
Современное геймерское кресло с мягкими подлокотниками и подножкой. В комплект входят шейная и поясничная подушки. Спинка кресла раскладывается до 135°. Обивка кресла выполнена из прочной экокожи черного и белого цвета. Основание кресла - прочная хромированная крестовина.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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