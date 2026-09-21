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Приемник цифровой эфирный Cadena CDT-2351SB купить с доставкой в Москве
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Приемник цифровой эфирный Cadena CDT-2351SB

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Приемник цифровой эфирный Cadena CDT-2351SB - фото 1
Приемник цифровой эфирный Cadena CDT-2351SB - фото 2
Приемник цифровой эфирный Cadena CDT-2351SB - фото 3
Приемник цифровой эфирный Cadena CDT-2351SB - фото 4
Приемник цифровой эфирный Cadena CDT-2351SB - фото 5
Приемник цифровой эфирный Cadena CDT-2351SB - фото 6
Приемник цифровой эфирный Cadena CDT-2351SB - фото 7
Приемник цифровой эфирный Cadena CDT-2351SB - фото 8
Приемник цифровой эфирный Cadena CDT-2351SB - фото 9
Приемник цифровой эфирный Cadena CDT-2351SB - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Приемник
  • Приемник цифровой эфирный Cadena CDT-2351SB - фото 1
  • Приемник цифровой эфирный Cadena CDT-2351SB - фото 2
  • Приемник цифровой эфирный Cadena CDT-2351SB - фото 3
  • Приемник цифровой эфирный Cadena CDT-2351SB - фото 4
  • Приемник цифровой эфирный Cadena CDT-2351SB - фото 5
  • Приемник цифровой эфирный Cadena CDT-2351SB - фото 6
  • Приемник цифровой эфирный Cadena CDT-2351SB - фото 7
  • Приемник цифровой эфирный Cadena CDT-2351SB - фото 8
  • Приемник цифровой эфирный Cadena CDT-2351SB - фото 9
  • Приемник цифровой эфирный Cadena CDT-2351SB - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702885
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Характеристики

Бренд
CADENA
Тип товара
Приемник
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х13х3
Вес, г.
373

Описание товара Приемник цифровой эфирный Cadena CDT-2351SB

Приставка для цифрового ТВ Cadena CDT-2351SB пригодится дачникам, жителям сельских населенных пунктов и другим владельцам телевизоров без доступа к кабельному телевидению. Устройство поддерживает стандарты эфирного ЦТВ DVB-T и DVB-T2. Благодаря наличию разъемов HDMI и RCA приставка совместима с любыми телевизионными приемниками. Пропорции экрана могут быть любыми: модель выводит сигнал в форматах 16:9 и 4:3.

Отзывы о товаре Приемник цифровой эфирный Cadena CDT-2351SB




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
CADENA
Тип товара
Приемник
Страна производитель
Китай
Описание
Приставка для цифрового ТВ Cadena CDT-2351SB пригодится дачникам, жителям сельских населенных пунктов и другим владельцам телевизоров без доступа к кабельному телевидению. Устройство поддерживает стандарты эфирного ЦТВ DVB-T и DVB-T2. Благодаря наличию разъемов HDMI и RCA приставка совместима с любыми телевизионными приемниками. Пропорции экрана могут быть любыми: модель выводит сигнал в форматах 16:9 и 4:3.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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