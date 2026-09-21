Приемник цифровой эфирный Cadena CDT-2351SB
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Приемник
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 180 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702885
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Приемник
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х13х3
Вес, г.
373
Описание товара Приемник цифровой эфирный Cadena CDT-2351SB
Приставка для цифрового ТВ Cadena CDT-2351SB пригодится дачникам, жителям сельских населенных пунктов и другим владельцам телевизоров без доступа к кабельному телевидению. Устройство поддерживает стандарты эфирного ЦТВ DVB-T и DVB-T2. Благодаря наличию разъемов HDMI и RCA приставка совместима с любыми телевизионными приемниками. Пропорции экрана могут быть любыми: модель выводит сигнал в форматах 16:9 и 4:3.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Приставка для цифрового ТВ Cadena CDT-2351SB пригодится дачникам, жителям сельских населенных пунктов и другим владельцам телевизоров без доступа к кабельному телевидению. Устройство поддерживает стандарты эфирного ЦТВ DVB-T и DVB-T2. Благодаря наличию разъемов HDMI и RCA приставка совместима с любыми телевизионными приемниками. Пропорции экрана могут быть любыми: модель выводит сигнал в форматах 16:9 и 4:3.
Приемник цифровой эфирный Cadena CDT-2351SB - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Приемник цифровой эфирный Cadena CDT-2351SB