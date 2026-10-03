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TV-тюнер DVB-T2/C Perfeo Consul (PF-A4413) купить с доставкой в Москве
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TV-тюнер DVB-T2/C Perfeo Consul (PF-A4413)

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TV-тюнер DVB-T2/C Perfeo Consul (PF-A4413) - фото 1
TV-тюнер DVB-T2/C Perfeo Consul (PF-A4413) - фото 2
TV-тюнер DVB-T2/C Perfeo Consul (PF-A4413) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
TV-тюнер
  • TV-тюнер DVB-T2/C Perfeo Consul (PF-A4413) - фото 1
  • TV-тюнер DVB-T2/C Perfeo Consul (PF-A4413) - фото 2
  • TV-тюнер DVB-T2/C Perfeo Consul (PF-A4413) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 480 руб. 
Начислим 43 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 296207
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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TV-тюнер DVB-T2/C Perfeo Consul (PF-A4413)
1 480 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Perfeo
Тип товара
TV-тюнер
Интерфейсы
HDMI, USB, RCA
Материал корпуса
пластик
Поддержка DVB-T
Да
Поддержка DVB-T2
Да
Поддержка HDTV
720p, 1080i, 1080p
Пульт ДУ
есть
Телетекст
Да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х3
Вес, г.
480

Описание товара TV-тюнер DVB-T2/C Perfeo Consul (PF-A4413)

Цифровой DVB-T2 ресивер PERFEO «CONSUL» принимает сигнал цифрового вещания в стандарте DVB-T/T2 и DVB-C. Встроенное ПО предоставляет возможность просмотра IPTV, YouTube и MEGOGO через Wi-Fi адаптер (адаптер в комплект не входит). Поддержка внешних жестких дисков HDD (максимальной ёмкостью до 1ТБ). Поддерживаемые файловые системы: FAT, FAT32, NTFS. Возможность подачи питания на активную антенну через антенный кабель. Можно подключить к любому телевизору. До 20 цифровых каналов без абонентской платы (в зоне приема). Для приема достаточно уже имеющейся антенны ДМВ-диапазона. Поддержка декодирования сигнала MPEG-2, MPEG-4, H.264. Родительский контроль. Возможность обновления ПО. Поддержка субтитров и телетекста.

Отзывы о товаре TV-тюнер DVB-T2/C Perfeo Consul (PF-A4413)




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Характеристики
Бренд
Perfeo
Тип товара
TV-тюнер
Интерфейсы
HDMI, USB, RCA
Материал корпуса
пластик
Поддержка DVB-T
Да
Поддержка DVB-T2
Да
Поддержка HDTV
720p, 1080i, 1080p
Пульт ДУ
есть
Телетекст
Да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Цифровой DVB-T2 ресивер PERFEO «CONSUL» принимает сигнал цифрового вещания в стандарте DVB-T/T2 и DVB-C. Встроенное ПО предоставляет возможность просмотра IPTV, YouTube и MEGOGO через Wi-Fi адаптер (адаптер в комплект не входит). Поддержка внешних жестких дисков HDD (максимальной ёмкостью до 1ТБ). Поддерживаемые файловые системы: FAT, FAT32, NTFS. Возможность подачи питания на активную антенну через антенный кабель. Можно подключить к любому телевизору. До 20 цифровых каналов без абонентской платы (в зоне приема). Для приема достаточно уже имеющейся антенны ДМВ-диапазона. Поддержка декодирования сигнала MPEG-2, MPEG-4, H.264. Родительский контроль. Возможность обновления ПО. Поддержка субтитров и телетекста.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


TV-тюнер DVB-T2/C Perfeo Consul (PF-A4413) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1480 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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