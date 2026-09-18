TV-тюнер DVB-T2 Hyundai H-DVB520, черный
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Характеристики
Тип товара
TV-тюнер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 600 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 325497
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Характеристики
Бренд
Тип товара
TV-тюнер
Интерфейсы
HDMI, USB, RCA
Материал корпуса
пластик
Поддержка DVB-C
Да
Поддержка DVB-T
Да
Поддержка DVB-T2
Да
Поддержка HDTV
720p, 1080i, 1080p
Пульт ДУ
есть
Телетекст
Да
Цвет
черный
Частотный диапазон UHF
470-860 МГц
Чипсет
GX3235S
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х4
Вес, г.
316
Описание товара TV-тюнер DVB-T2 Hyundai H-DVB520, черный
Простой и компактный внешний ТВ тюнер с наглядным дисплеем, функциями мультимедийного плеера и двумя USB-портами для подключения внешних Flash- или HDD-накопителей с интерфейсом USB. Прибор оснащен стандартом DVB-T2: вы с удовольствием будете смотреть цифровое телевидение с высококачественной картинкой. С помощью USB входа можно воспроизводить файлы с флешек, жестких дисков или мобильных устройств. Кроме того, вы сможете записывать ролики на USB-носитель.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
TV-тюнер
Интерфейсы
HDMI, USB, RCA
Материал корпуса
пластик
Поддержка DVB-C
Да
Поддержка DVB-T
Да
Поддержка DVB-T2
Да
Поддержка HDTV
720p, 1080i, 1080p
Пульт ДУ
есть
Телетекст
Да
Цвет
черный
Частотный диапазон UHF
470-860 МГц
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Чипсет
GX3235S
Страна производитель
Китай
Простой и компактный внешний ТВ тюнер с наглядным дисплеем, функциями мультимедийного плеера и двумя USB-портами для подключения внешних Flash- или HDD-накопителей с интерфейсом USB. Прибор оснащен стандартом DVB-T2: вы с удовольствием будете смотреть цифровое телевидение с высококачественной картинкой. С помощью USB входа можно воспроизводить файлы с флешек, жестких дисков или мобильных устройств. Кроме того, вы сможете записывать ролики на USB-носитель.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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