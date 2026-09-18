TV-тюнер DVB-T2 Hyundai H-DVB500
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
TV-тюнер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 600 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 210838
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Характеристики
Бренд
Тип товара
TV-тюнер
Интерфейсы
HDMI, USB, RCA
Материал корпуса
пластик
Поддержка DVB-T
Да
Поддержка DVB-T2
Да
Поддержка HDTV
720p, 1080i, 1080p
Пульт ДУ
есть
Телетекст
Да
Цвет
черный
Частотный диапазон UHF
470-860MHz
Чипсет
GX3235S
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х5
Вес, г.
315
Описание товара TV-тюнер DVB-T2 Hyundai H-DVB500
Внешний цифровой TV-тюнер. Дисплей, режим отложенного просмотра, таймер записи. Функция родительский контроль.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
TV-тюнер
Интерфейсы
HDMI, USB, RCA
Материал корпуса
пластик
Поддержка DVB-T
Да
Поддержка DVB-T2
Да
Поддержка HDTV
720p, 1080i, 1080p
Пульт ДУ
есть
Телетекст
Да
Цвет
черный
Частотный диапазон UHF
470-860MHz
Чипсет
GX3235S
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Страна производитель
Китай
Внешний цифровой TV-тюнер. Дисплей, режим отложенного просмотра, таймер записи. Функция родительский контроль.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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