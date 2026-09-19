TV-тюнер DVB-T2 BBK SMP025HDT2, черный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
TV-тюнер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 260 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 410349
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Характеристики
Бренд
Тип товара
TV-тюнер
Интерфейсы
HDMI, USB, RF in, AV in, DC in
Материал корпуса
пластик
Поддержка DVB-T
Да
Поддержка DVB-T2
Да
Поддержка HDTV
1080p
Пульт ДУ
есть
Телетекст
Да
Цвет
черный
Чипсет
Ali 3821
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х5
Вес, г.
290
Описание товара TV-тюнер DVB-T2 BBK SMP025HDT2, черный
Особенности: Совместимость с цифровыми телевизионными сигналами MPEG-2/MPEG-4, Поддержка JPEG, Запись ТВ-сигнала в формате MTS, поддерживаемом большинством плееров, Прием цифровых программ на обычную домашнюю антенну, Электронное расписание каналов EPG, Режим отложенного просмотра TimeShift, Функция записи видео PVR. Комплектация: ресивер, пульт дистанционного управления, батарейка ААА 2 шт., аудиовидеокабель, адаптер питания, руководство по эксплуатации, гарантийный талон.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
TV-тюнер
Интерфейсы
HDMI, USB, RF in, AV in, DC in
Материал корпуса
пластик
Поддержка DVB-T
Да
Поддержка DVB-T2
Да
Поддержка HDTV
1080p
Пульт ДУ
есть
Телетекст
Да
Цвет
черный
Чипсет
Ali 3821
Страна производитель
Китай
Особенности: Совместимость с цифровыми телевизионными сигналами MPEG-2/MPEG-4, Поддержка JPEG, Запись ТВ-сигнала в формате MTS, поддерживаемом большинством плееров, Прием цифровых программ на обычную домашнюю антенну, Электронное расписание каналов EPG, Режим отложенного просмотра TimeShift, Функция записи видео PVR. Комплектация: ресивер, пульт дистанционного управления, батарейка ААА 2 шт., аудиовидеокабель, адаптер питания, руководство по эксплуатации, гарантийный талон.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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