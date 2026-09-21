Чайник электрический StarWind SKS3036
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Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
Габариты (ВxГxШ), мм
235x215x180
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 280 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702259
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Комплектация
чайник, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
Габариты (ВxГxШ), мм
235x215x180
Размеры в упаковке, см
24х22х18
Вес, кг.
1.3
Описание товара Чайник электрический StarWind SKS3036
Чайник Starwind SKS3036 1.7л. 2200Вт черный (стекло). Стильный стеклянный чайник с оптимальным набором технических характеристик, регулировкой температуры и съемной крышкой. Красивая LED подсветка украшает процесс закипания, является индикатором работы. Полностью съемная крышка для простоты залива и очистки чайника.
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Теги товара: стеклянные, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
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Бренд
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Комплектация
чайник, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
Габариты (ВxГxШ), мм
235x215x180
Чайник Starwind SKS3036 1.7л. 2200Вт черный (стекло). Стильный стеклянный чайник с оптимальным набором технических характеристик, регулировкой температуры и съемной крышкой. Красивая LED подсветка украшает процесс закипания, является индикатором работы. Полностью съемная крышка для простоты залива и очистки чайника.
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, металлические, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, черные
Теги товара: стеклянные, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, металлические, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, черные
Теги товара: стеклянные, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
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