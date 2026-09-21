Конструктор "Собирай-ка" №1 20 деталей
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
620 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700752
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
27х14х2
Вес, г.
260
Описание товара Конструктор "Собирай-ка" №1 20 деталей
Развивающий конструктор «Собирай-ка!» в сетке состоит из оригинальных деталей, похожих на снежинку. Ребенку будет интересно собирать из них фигурки животных, деревце, яхту, самолетик. Детали округлы и безопасны. Конструктор не так прост, как может показаться на первый взгляд. Отлично развивает пальчиковую моторику и творческое мышление.
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Развивающий конструктор «Собирай-ка!» в сетке состоит из оригинальных деталей, похожих на снежинку. Ребенку будет интересно собирать из них фигурки животных, деревце, яхту, самолетик. Детали округлы и безопасны. Конструктор не так прост, как может показаться на первый взгляд. Отлично развивает пальчиковую моторику и творческое мышление.
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