Animal Джаz - Счастье (4640001406089) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Animal Джаz
Альбом (сингл)
Счастье
Жанр
Русский рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 699139
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Характеристики
Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
[4640001406089]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Animal Джаz
Альбом (сингл)
Счастье
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Intro, Не твоя смерть, Питер, Подстава, Страх Волшебный корабль, Звук и тишина, Километры, Одно но, Нева, К тебе, Счастье, Любовь к полётам
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Animal Джаz - Счастье (4640001406089) виниловая пластинка
Классический чёрный винил, 180 грамм.. Впервые на виниле!. Альбом «Счастье» легендарной питерской группы Animal ДжаZ. Специальный мастеринг для LP-релиза, выполненный бессменным саунд-продюсером Animal ДжаZ Юрием Смирновым. DMM-матрица для более точной передачи всех нюансов настоящего Hi-Res Audio. Ограниченный тираж.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок, Limited Edition
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Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
[4640001406089]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Animal Джаz
Альбом (сингл)
Счастье
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Intro, Не твоя смерть, Питер, Подстава, Страх Волшебный корабль, Звук и тишина, Километры, Одно но, Нева, К тебе, Счастье, Любовь к полётам
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Классический чёрный винил, 180 грамм.. Впервые на виниле!. Альбом «Счастье» легендарной питерской группы Animal ДжаZ. Специальный мастеринг для LP-релиза, выполненный бессменным саунд-продюсером Animal ДжаZ Юрием Смирновым. DMM-матрица для более точной передачи всех нюансов настоящего Hi-Res Audio. Ограниченный тираж.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок, Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок, Limited Edition
Animal Джаz - Счастье (4640001406089) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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