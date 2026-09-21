Зрительная труба STURMAN 20–60x60 HD LX
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Характеристики
Тип товара
Зрительные трубы
Назначение
для наблюдения за наземными объектами
Увеличение, крат
60x
Поле зрения на удалении 1000 м, м
38.4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 365 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 699063
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Зрительные трубы
Минимальная дистанция фокусировки
8
Назначение
для наблюдения за наземными объектами
Диаметр объектива, мм
60
Увеличение, крат
60x
Поле зрения на удалении 1000 м, м
38.4
Штатив в комплекте
да
Чехол
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х17х15
Вес, кг.
2.05
Описание товара Зрительная труба STURMAN 20–60x60 HD LX
Труба зрительная Sturman 20-60x60 HD LX это вариант люксовой комплектации трубы Sturman 20-60x60 HD. Полноценный складной штатив в комплекте значительно расширяет сферу применения трубы. Для установки не нужен стол или подоконник, позицию для наблюдения можно устроить практически где угодно. Жёсткий кейс надёжно защищает комплект при перевозках и хранении. Астрономические наблюдения, наблюдения за животными, охота, стрельба - всё доступно для этой высококачественной подзорной трубы с таким богатым комплектом
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Зрительные трубы
Минимальная дистанция фокусировки
8
Назначение
для наблюдения за наземными объектами
Диаметр объектива, мм
60
Увеличение, крат
60x
Поле зрения на удалении 1000 м, м
38.4
Штатив в комплекте
да
Чехол
да
Страна производитель
Китай
Труба зрительная Sturman 20-60x60 HD LX это вариант люксовой комплектации трубы Sturman 20-60x60 HD. Полноценный складной штатив в комплекте значительно расширяет сферу применения трубы. Для установки не нужен стол или подоконник, позицию для наблюдения можно устроить практически где угодно. Жёсткий кейс надёжно защищает комплект при перевозках и хранении. Астрономические наблюдения, наблюдения за животными, охота, стрельба - всё доступно для этой высококачественной подзорной трубы с таким богатым комплектом
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Зрительная труба STURMAN 20–60x60 HD LX - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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