Зрительная труба Levenhuk New Blaze PLUS 80
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Характеристики
Назначение
для наблюдения
Увеличение, крат
20-60
Покрытие линз
полное многослойное
Поле зрения на удалении 1000 м, м
44-22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722778
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Характеристики
Бренд
Материал оптики
стекло BK-7
Минимальная дистанция фокусировки
6
Назначение
для наблюдения
Диаметр объектива, мм
80
Увеличение, крат
20-60
Покрытие линз
полное многослойное
Поле зрения на удалении 1000 м, м
44-22
С зумом
да
Штатив в комплекте
да
Чехол
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х19х12
Вес, кг.
1.95
Описание товара Зрительная труба Levenhuk New Blaze PLUS 80
Зрительная труба Levenhuk New Blaze PLUS 80 – это современный оптический прибор, созданный для наблюдений на больших расстояниях. Она подходит для любителей дикой природы, охотников и туристов, желающих рассмотреть удаленные объекты с высокой четкостью. Благодаря ее светосильному 80 мм объективу и многослойному просветлению оптики вы получите яркое и контрастное изображение, а прочный водонепроницаемый корпус обеспечит надежность в любую погоду.
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Бренд
Материал оптики
стекло BK-7
Минимальная дистанция фокусировки
6
Назначение
для наблюдения
Диаметр объектива, мм
80
Увеличение, крат
20-60
Покрытие линз
полное многослойное
Поле зрения на удалении 1000 м, м
44-22
С зумом
да
Штатив в комплекте
да
Чехол
да
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Страна производитель
Китай
Зрительная труба Levenhuk New Blaze PLUS 80 – это современный оптический прибор, созданный для наблюдений на больших расстояниях. Она подходит для любителей дикой природы, охотников и туристов, желающих рассмотреть удаленные объекты с высокой четкостью. Благодаря ее светосильному 80 мм объективу и многослойному просветлению оптики вы получите яркое и контрастное изображение, а прочный водонепроницаемый корпус обеспечит надежность в любую погоду.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
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