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Зрительная труба Veber Defence 20-60x80D WP с сеткой купить с доставкой в Москве
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Зрительная труба Veber Defence 20-60x80D WP с сеткой

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Зрительная труба Veber Defence 20-60x80D WP с сеткой - фото 1
Зрительная труба Veber Defence 20-60x80D WP с сеткой - фото 2
Зрительная труба Veber Defence 20-60x80D WP с сеткой - фото 3
Зрительная труба Veber Defence 20-60x80D WP с сеткой - фото 4
Зрительная труба Veber Defence 20-60x80D WP с сеткой - фото 5
Зрительная труба Veber Defence 20-60x80D WP с сеткой - фото 6
Зрительная труба Veber Defence 20-60x80D WP с сеткой - фото 7
Зрительная труба Veber Defence 20-60x80D WP с сеткой - фото 8
Зрительная труба Veber Defence 20-60x80D WP с сеткой - фото 9
Зрительная труба Veber Defence 20-60x80D WP с сеткой - фото 10
Зрительная труба Veber Defence 20-60x80D WP с сеткой - фото 11
Зрительная труба Veber Defence 20-60x80D WP с сеткой - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зрительные трубы
Назначение
для наблюдения за наземными объектами
Увеличение, крат
60x
Поле зрения на удалении 1000 м, м
19
  • Зрительная труба Veber Defence 20-60x80D WP с сеткой - фото 1
  • Зрительная труба Veber Defence 20-60x80D WP с сеткой - фото 2
  • Зрительная труба Veber Defence 20-60x80D WP с сеткой - фото 3
  • Зрительная труба Veber Defence 20-60x80D WP с сеткой - фото 4
  • Зрительная труба Veber Defence 20-60x80D WP с сеткой - фото 5
  • Зрительная труба Veber Defence 20-60x80D WP с сеткой - фото 6
  • Зрительная труба Veber Defence 20-60x80D WP с сеткой - фото 7
  • Зрительная труба Veber Defence 20-60x80D WP с сеткой - фото 8
  • Зрительная труба Veber Defence 20-60x80D WP с сеткой - фото 9
  • Зрительная труба Veber Defence 20-60x80D WP с сеткой - фото 10
  • Зрительная труба Veber Defence 20-60x80D WP с сеткой - фото 11
  • Зрительная труба Veber Defence 20-60x80D WP с сеткой - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 666631
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Зрительные трубы
Материал оптики
стекло
Минимальная дистанция фокусировки
8
Назначение
для наблюдения за наземными объектами
Диаметр объектива, мм
80
Увеличение, крат
60x
Поле зрения на удалении 1000 м, м
19
С зумом
да
Штатив в комплекте
да
Чехол
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х25х13
Вес, г.
300

Описание товара Зрительная труба Veber Defence 20-60x80D WP с сеткой

Veber Defence 20-60x80D WP с сеткой – зрительная труба с плавным переменным увеличением от 20 до 60х, диаметром объектива 80 мм и угловым окуляром. Многослойное просветление оптики, большой диаметр объектива и влагозащищенный корпус позволят вести наблюдение даже при слабом освещении и в неблагоприятных погодных условиях. Зрительная труба с большой кратностью увеличения 20х-60х предназначена для стационарных наблюдений за сильно удаленными объектами. Veber Defence 20-60х80D WP станет отличным решением для путешественников, наблюдателей за живой природой, в том числе для бёрдвотчинга, а также охраны периметра или охоты с вышки.

Отзывы о товаре Зрительная труба Veber Defence 20-60x80D WP с сеткой




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Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Зрительные трубы
Материал оптики
стекло
Минимальная дистанция фокусировки
8
Назначение
для наблюдения за наземными объектами
Диаметр объектива, мм
80
Увеличение, крат
60x
Поле зрения на удалении 1000 м, м
19
С зумом
да
Штатив в комплекте
да
Чехол
да
Страна производитель
Китай
Описание
Veber Defence 20-60x80D WP с сеткой – зрительная труба с плавным переменным увеличением от 20 до 60х, диаметром объектива 80 мм и угловым окуляром. Многослойное просветление оптики, большой диаметр объектива и влагозащищенный корпус позволят вести наблюдение даже при слабом освещении и в неблагоприятных погодных условиях. Зрительная труба с большой кратностью увеличения 20х-60х предназначена для стационарных наблюдений за сильно удаленными объектами. Veber Defence 20-60х80D WP станет отличным решением для путешественников, наблюдателей за живой природой, в том числе для бёрдвотчинга, а также охраны периметра или охоты с вышки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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