Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зрительные трубы
Назначение
для наблюдения за наземными объектами
Увеличение, крат
60x
Поле зрения на удалении 1000 м, м
18
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 070 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 666632
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Зрительная труба Veber Defence 20-60x80WP с сеткой
Veber Defence 20-60x80WP с сеткой – зрительная труба с плавным переменным увеличением от 20 до 60х, диаметром объектива 80 мм и прямым окуляром. Многослойное просветление оптики, большой диаметр объектива и влагозащищенный корпус позволят вести наблюдение даже при слабом освещении и в неблагоприятных погодных условиях. Зрительная труба с большой кратностью увеличения 20х-60х предназначена для стационарных наблюдений за сильно удаленными объектами. Veber Defence 20-60х80WP станет отличным решением для путешественников, наблюдателей за живой природой, в том числе для бёрдвотчинга, а также охраны периметра или охоты с вышки.
Veber Defence 20-60x80WP с сеткой – зрительная труба с плавным переменным увеличением от 20 до 60х, диаметром объектива 80 мм и прямым окуляром. Многослойное просветление оптики, большой диаметр объектива и влагозащищенный корпус позволят вести наблюдение даже при слабом освещении и в неблагоприятных погодных условиях. Зрительная труба с большой кратностью увеличения 20х-60х предназначена для стационарных наблюдений за сильно удаленными объектами. Veber Defence 20-60х80WP станет отличным решением для путешественников, наблюдателей за живой природой, в том числе для бёрдвотчинга, а также охраны периметра или охоты с вышки.
Зрительная труба Veber Defence 20-60x80WP с сеткой - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Зрительная труба Veber Defence 20-60x80WP с сеткой