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Характеристики
Тип товара
Зрительные трубы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
79 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 482549
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Описание товара Труба оптическая Sky-Watcher StarTravel BK 1206 OTA
Оптическая труба Sky-Watcher StarTravel BK 1206 OTA прекрасно подходит как для дневных наземных наблюдений, так и для исследования глубин космоса в ночное время. Она представляет собой двухэлементный ахроматический рефрактор с воздушным зазором, который эффективно работает по звездным полям, ярким галактикам, туманностям, а также Луне и планетам Солнечной системы. При наличии специального защитного фильтра оптическую трубу можно применять и для изучения солнечной активности. Ландшафтные наблюдения также порадуют вас яркостью и четкостью картинки. Рефрактор имеет немного укороченную трубу, хорошо собирает свет и обеспечивает широкий обзор. «Быстрая» оптика отлично проявляет себя в астрофотографии, помогая сократить время выдержки. Эта особенность пригодится тем, кто хочет снимать лунные и солнечные затмения.
Оптическая труба Sky-Watcher StarTravel BK 1206 OTA прекрасно подходит как для дневных наземных наблюдений, так и для исследования глубин космоса в ночное время. Она представляет собой двухэлементный ахроматический рефрактор с воздушным зазором, который эффективно работает по звездным полям, ярким галактикам, туманностям, а также Луне и планетам Солнечной системы. При наличии специального защитного фильтра оптическую трубу можно применять и для изучения солнечной активности. Ландшафтные наблюдения также порадуют вас яркостью и четкостью картинки. Рефрактор имеет немного укороченную трубу, хорошо собирает свет и обеспечивает широкий обзор. «Быстрая» оптика отлично проявляет себя в астрофотографии, помогая сократить время выдержки. Эта особенность пригодится тем, кто хочет снимать лунные и солнечные затмения.
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