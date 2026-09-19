Зрительная труба Veber 25-75x100Pro
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Характеристики
Тип товара
Зрительная труба
Назначение
для наземных наблюдений за удаленными объектами: городскими и природными ландшафтами, птицами и животными, а также для любительских астрономических наблюдений, например, за луной или ближайшими небесными объектами
Увеличение, крат
75x
Покрытие линз
многослойное
Поле зрения на удалении 1000 м, м
17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 510 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 433500
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Зрительная труба
Материал оптики
стекло BAK-4
Минимальная дистанция фокусировки
5
Назначение
для наземных наблюдений за удаленными объектами: городскими и природными ландшафтами, птицами и животными, а также для любительских астрономических наблюдений, например, за луной или ближайшими небесными объектами
Диаметр объектива, мм
100
Увеличение, крат
75x
Покрытие линз
многослойное
Поле зрения на удалении 1000 м, м
17
С зумом
да
Штатив в комплекте
да
Чехол
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х24х16
Вес, кг.
3.2
Описание товара Зрительная труба Veber 25-75x100Pro
Видеообзор на Зрительная труба Veber 25-75x100Pro
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Бренд
Тип товара
Зрительная труба
Материал оптики
стекло BAK-4
Минимальная дистанция фокусировки
5
Назначение
для наземных наблюдений за удаленными объектами: городскими и природными ландшафтами, птицами и животными, а также для любительских астрономических наблюдений, например, за луной или ближайшими небесными объектами
Диаметр объектива, мм
100
Увеличение, крат
75x
Покрытие линз
многослойное
Поле зрения на удалении 1000 м, м
17
С зумом
да
Штатив в комплекте
да
Чехол
да
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Страна производитель
Китай
Видеообзор на Зрительная труба Veber 25-75x100Pro
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Зрительная труба Veber 25-75x100Pro - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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