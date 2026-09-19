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Зрительная труба Veber 25-75x100Pro купить с доставкой в Москве
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Зрительная труба Veber 25-75x100Pro

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Зрительная труба Veber 25-75x100Pro - фото 1
Зрительная труба Veber 25-75x100Pro - фото 2
Зрительная труба Veber 25-75x100Pro - фото 3
Зрительная труба Veber 25-75x100Pro - фото 4
Зрительная труба Veber 25-75x100Pro - фото 5
Зрительная труба Veber 25-75x100Pro - фото 6
Зрительная труба Veber 25-75x100Pro - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зрительная труба
Назначение
для наземных наблюдений за удаленными объектами: городскими и природными ландшафтами, птицами и животными, а также для любительских астрономических наблюдений, например, за луной или ближайшими небесными объектами
Увеличение, крат
75x
Покрытие линз
многослойное
Поле зрения на удалении 1000 м, м
17
  • Зрительная труба Veber 25-75x100Pro - фото 1
  • Зрительная труба Veber 25-75x100Pro - фото 2
  • Зрительная труба Veber 25-75x100Pro - фото 3
  • Зрительная труба Veber 25-75x100Pro - фото 4
  • Зрительная труба Veber 25-75x100Pro - фото 5
  • Зрительная труба Veber 25-75x100Pro - фото 6
  • Зрительная труба Veber 25-75x100Pro - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 433500
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Зрительная труба
Материал оптики
стекло BAK-4
Минимальная дистанция фокусировки
5
Назначение
для наземных наблюдений за удаленными объектами: городскими и природными ландшафтами, птицами и животными, а также для любительских астрономических наблюдений, например, за луной или ближайшими небесными объектами
Диаметр объектива, мм
100
Увеличение, крат
75x
Покрытие линз
многослойное
Поле зрения на удалении 1000 м, м
17
С зумом
да
Штатив в комплекте
да
Чехол
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х24х16
Вес, кг.
3.2

Описание товара Зрительная труба Veber 25-75x100Pro

Видеообзор на Зрительная труба Veber 25-75x100Pro

Видеообзор Зрительная труба Veber 25-75x100Pro
 

Отзывы о товаре Зрительная труба Veber 25-75x100Pro




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Зрительная труба
Материал оптики
стекло BAK-4
Минимальная дистанция фокусировки
5
Назначение
для наземных наблюдений за удаленными объектами: городскими и природными ландшафтами, птицами и животными, а также для любительских астрономических наблюдений, например, за луной или ближайшими небесными объектами
Диаметр объектива, мм
100
Увеличение, крат
75x
Покрытие линз
многослойное
Поле зрения на удалении 1000 м, м
17
С зумом
да
Штатив в комплекте
да
Чехол
да
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Страна производитель
Китай
Описание

Видеообзор на Зрительная труба Veber 25-75x100Pro

Видеообзор Зрительная труба Veber 25-75x100Pro
 
Самовывоз
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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